Παγκόσμια θλίψη για την εκδημία του «Πάπα των φτωχών» - Η επόμενη μέρα στο Βατικανό - Real.gr

Ο θάνατος του πάπα Φραγκίσκου σε ηλικία 88 ετών προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση σε όλον τον κόσμο, που θρηνεί τον Αργεντινό, δημοφιλή ποντίφικα.

Από το Ιράν και τη Γερμανία, μέχρι τις ΗΠΑ, την ΕΕ, τον ΟΗΕ, τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή, ηγέτες απέτισαν ομόφωνα φόρο τιμής στον κατά κόσμο Χόρχε Μπεργκόλιο. Κυρίως όμως οι εκατομμύρια πιστοί ήταν εκείνοι που αισθάνθηκαν βαθύτερα την απώλεια.

Le campane in piazza San Pietro suonano a lutto per la morte di papa Francesco. Appreso l’annuncio della scomparsa del Pontefice sono numerosi i fedeli che stanno accorrendo in piazza per la veglia funebre#PapaFrancesco pic.twitter.com/4Mf4mDhgaF

— Repubblica (@repubblica) April 21, 2025