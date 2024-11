Παγκόσμια ανησυχία για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία - Το άγνωστο όπλο του Πούτιν

Η δήλωση αυτή έγινε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά την μετακίνηση του υπουργού προς αδιευκρίνιστο διοικητικό κέντρο του στρατιωτικού σχηματισμού Sever, που αναπτύσσεται κυρίως στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, όπου η Ουκρανία κατέχει, από τον Αύγουστο, εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ο Μπελαούσοφ δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός «κατέστρεψε τις καλύτερες μονάδες» των Ουκρανών και χαιρέτισε την «προέλαση» των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο που «τώρα έχει επιταχυνθεί».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε λίγες ώρες νωρίτερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς σε μια ουκρανική στρατιωτική εγκατάσταση και προειδοποίησε τη Δύση ότι η Μόσχα μπορεί να πλήξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις οποιασδήποτε χώρας τα όπλα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Ρωσίας.

Έτσι, η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμές μάχης του υπερηχητικού συστήματος πυραύλων «Oreshnik» ως απάντηση στις επιθετικές ενέργειες των χωρών του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας, είπε ο Πούτιν.

«Σε απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς, στις 21 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένο πλήγμα σε μία από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας», είπε ο Πούτιν.

«Σε συνθήκες μάχης, ένα από τα νεότερα ρωσικά πυραυλικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς δοκιμάστηκε, μεταξύ άλλων. Σε αυτή την περίπτωση, με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο χωρίς πυρηνικά."

