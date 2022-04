Παγκόσμια ανησυχία για το Τσερνόμπιλ: «Μη φυσιολογικά» τα επίπεδα ραδιενέργειας

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο επικεφαλής Ράφαελ Γκρόσι, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη μετά το χρονικό διάστημα που το πυρηνικό εργοστάσιο βρισκόταν υπό ρωσική κατάληψη.

Λίγο αργότερα ο επικεφαλής της IAEA δήλωσε στους δημοσιογράφους πως «το επίπεδο της ραδιενέργειας» στον σταθμό «είναι, θα έλεγα, ανώμαλο», χωρίς να δίνει συγκεκριμένους αριθμούς. «Τα επίπεδα (της ραδιενέργειας) αυξήθηκαν κάποιες στιγμές όταν οι Ρώσοι έφεραν στη ζώνη βαρύ εξοπλισμό και όταν αναχώρησαν», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως η IAEA παρακολουθεί την κατάσταση «καθημερινά».

