Παγκόσμια ανησυχία: Νέα προειδοποίηση του Ιράν κατά των ΗΠΑ μετά την πυραυλική επίθεση

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι η βάση Άιν αλ Άσαντ «καταστράφηκε ολοσχερώς». Η επίθεση εναντίον της βάσης όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ ήταν «απόλυτα επιτυχής», κατά το σώμα αυτό των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων. Οι Φρουροί της Επανάστασης απαίτησαν οι ΗΠΑ να «αποσύρουν τις δυνάμεις τους» από το Ιράκ για να αποφύγουν περαιτέρω απώλειες και απείλησαν να πλήξουν επίσης «το Ισραήλ» και «άλλους συμμάχους των ΗΠΑ» στην περιοχή αν επιτρέψουν τα εδάφη τους να χρησιμοποιηθούν από τους Αμερικανούς για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ανώτερος αξιωματικός Φρουρών της Επανάστασης: Οι σημερινές πυραυλικές επιθέσεις είναι απλώς «το πρώτο βήμα»

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις ακολούθησαν την εξόντωση του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητή της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη την Παρασκευή κατά διαταγή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη ορκίστηκε «εκδίκηση» για την δολοφονία του.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι 80 «αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον βάσεων όπου είναι ανεπτυγμένες δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ, επικαλούμενη αξιωματικούς του επίλεκτου σώματος αυτού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Εκανε λόγο για άλλους περίπου 200 τραυματίες.

Νωρίτερα, πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφεραν ότι δεν υπήρχε ουδεμία πληροφορία για θύματα στα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα, επισημαίνοντας ωστόσο ακόμη βρίσκονταν σε φάση αποτίμηση της κατάστασης.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι εκτοξεύθηκαν 15 βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων και αεροσκάφη και ελικόπτερα «υπέστησαν πολύ μεγάλες ζημιές».

Σημείωσε ακόμη, επικαλούμενη κυβερνητική πηγή, πως το Ιράν έχει στο στόχαστρο άλλες 100 αμερικανικές εγκαταστάσεις που σκοπεύει να πλήξει εάν οι ΗΠΑ ανταποδώσουν τα πλήγματα.

Zαρίφ: Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει κλιμάκωση του πολέμου αλλά θα υπερασπιστεί τον εαυτό της

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «πήραν και ολοκλήρωσαν μέτρα αυτοάμυνας που συμμορφώνονται προς το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ στοχοθετώντας τη βάση από όπου έγινε η άνανδρη επίθεση εναντίον πολιτών μας και ανώτερων αξιωματούχων μας», υποστήριξε σήμερα ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη «δεν επιδιώκει κλιμάκωση του πολέμου, αλλά θα υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι οποιασδήποτε επίθεσης».

Ο Ζαρίφ έκανε την τοποθέτηση αυτή σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter μερικές ώρες αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ένοπλων δυνάμεων του Ιράν, εξαπέλυσαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον τουλάχιστον δύο βάσεων των ΗΠΑ στην ιρακινή επικράτεια σε αντίποινα για τη δολοφονία του ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί την Παρασκευή σε αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη κατά διαταγή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ήδη τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη θα αντιμετώπιζε «μεγάλα αντίποινα» εάν προσπαθούσε να εκδικηθεί τον θάνατο του υποστράτηγου πλήττοντας προσωπικό, εγκαταστάσεις ή συμμάχους της χώρας του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Τραμπ: Oλα πάνε καλά!

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε μέσω Twitter ότι πρόκειται να κάνει δηλώσεις σχετικά με το Ιράν αργότερα σήμερα Τετάρτη.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης μετά τα πυραυλικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης εναντίον τουλάχιστον δύο αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ σε αντίποινα για την εξόντωση του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί την Παρασκευή σε βομβαρδισμό στη Βαγδάτη.

Πάντως — διαβεβαίωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου — «μέχρι τώρα, όλα πάνε καλά!».

