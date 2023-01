Παγκόσμια οργή για τη δολοφονία του Τάιρ Νίκολς: Τι δείχνει η ανάλυση των βίντεο – Τα ερωτήματα και το χρονικό

Μετά τον ξυλοδαρμό του βρισκόταν ακίνητος με τους αστυνομικούς να τον αγνοούν, ενώ το ασθενοφόρο έφτασε με 23 λεπτά καθυστέρηση. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του τρεις ημέρες αργότερα.

Τον χτύπησαν εννιά φορές σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά

Βίντεο ασφαλείας από την περιοχή δείχνει τους αστυνομικούς να τον χτυπούν απρόκλητα τουλάχιστον εννέα φορές.

«Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας είναι αυτό που πραγματικά δικαιολογεί τις κατηγορίες εναντίον τους» λέει ο πρώην επίτροπος της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας Τσαρλς Ράμσεϊ, μιλώντας στο CNNi.

«Κανένας δεν εκπαιδεύεται για αυτό. Αυτοί οι τύποι ενεργούν τόσο έξω από τα φυσιολογικά πλαίσια που… πραγματικά δεν μπορείς να το εξηγήσεις… Ένας αστυνομικός τον κλώτσησε τόσο δυνατά που τον βλέπουμε μετά να κουτσαίνει…» τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

When you see black American police officers, with body cams, doing this to another black American, you get an idea about what US military have done in #Iraq, #Afghanistan and other countries around the world.#TyreNichols#TyreNicholsVideo#MemphisPolicepic.twitter.com/OVjE1V1Eb4