Παγκόσμια ψηφιακή κατάρρευση: «Επεσαν» τα συστήματα σε αεροπορικές, ΜΜΕ, τράπεζες

Επιχειρήσεις όπως τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί και σούπερ μάρκετ σε όλο τον κόσμο τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά την εμφάνιση οθονών σφάλματος (blue screen of death) σε σταθμούς εργασίας Windows σε όλο τον κόσμο.

Οι επιβάτες στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου στη Βρετανία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αυτόματα μηχανήματα καρτών επιβίβασης, ενώ οι οθονές δείχνουν μήνυμα που αναφέρει ότι "ο σέρβερ είναι εκτός διαδικτύου", δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Το αεροδρόμιο Σίπχολ στην Ολλανδία -- ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης -- ανέφερε ότι έχει επίσης επηρεαστεί από την παγκόσμια τεχνική βλάβη, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες που είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν σήμερα θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με την αεροπορική τους εταιρεία.

"Η βλάβη έχει επηρεάσει τις πτήσεις από και προς το Σίπχολ", εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, προσθέτοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο πόσες πτήσεις αφορά το πρόβλημα.

Νωρίτερα το αεροδρόμιο του Βερολίνου είχε αναφέρει ότι αναστέλει την εναέρια κυκλοφορία ως τις 10:00 λόγω τεχνικού προβλήματος.

"Προς το παρόν οι μόνες πληροφορίες που διαθέτουμε είναι ότι υπάρχει ένα τεχνικό συμβάν και κατά συνέπεια (...) χρειάστηκε να ανασταλεί η εναέρια κυκλοφορία ως τις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας)", εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου χωρίς να διευκρινίσει τη φύση της βλάβης και χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Τεχνική βλάβη σε σύστημα πληροφορικής επηρεάζει τράπεζες, εταιρείες, μέσα ενημέρωσης, αεροδρόμια και σιδηροδρομικές μεταφορές σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως η Αυστραλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Τουρκία.

Melbourne Airport is experiencing a global technology issue which is impacting check-in procedures for some airlines. Passengers flying with these airlines this afternoon are advised to allow a little extra time to check-in. Please check with your airline for flight updates. pic.twitter.com/pFjOjReMKX