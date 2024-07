Παγκόσμια τεχνική βλάβη: Η στιγμή που το ψηφιακό μπλακ άουτ «χτύπησε» το Sky news - ΒΙΝΤΕΟ

Στην αρχή, οι τηλεθεατές έβλεπαν στις οθόνες τους ένα «παγωμένο» πλάνο, το οποίο στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από ένα μήνυμα του σταθμού, με το οποίου απολογούνταν για το τεχνικό πρόβλημα.

«Ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή στη συγκεκριμένη μετάδοση. Ελπίζουμε να αποκαταστήσουμε τη μετάδοση του Sky News σύντομα», έγραφε το μήνυμα, ενώ την ίδια ώρα, μια από τις παρουσιάστριες του καναλιού, η Τζάκι Μπελτράο, ανήρτησε στο X μια φωτογραφία της μαζί με συναδέλφους της στο πλατό, γράφοντας: «Φυσικά και δεν είμαστε στον αέρα – Προσπαθούμε», έγραψε.

We’re obviously not on air - we’re trying ??@SkyNews Breakfast pic.twitter.com/ZKvVacRgUY