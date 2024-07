Παγκόσμια τεχνική βλάβη: «Λύθηκε το πρόβλημα» λέει η Microsoft – Συγγνώμη για το χάος ζητάει η Crowdstrike

«Λυπούμαστε βαθύτατα για τον αντίκτυπο που έχουμε προκαλέσει σε πελάτες, ταξιδιώτες, και σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας μας», δήλωσε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Today» του NBC News, περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

«Πολλοί από τους πελάτες επανεκκινούν το σύστημα και αυτό επανέρχεται και θα είναι λειτουργικό», τόνισε ο Κουρτζ. «Ενδέχεται να περάσει χρόνος για ορισμένα συστήματα που δεν θα επανέλθουν αυτόματα», πρόσθεσε, αλλά η εταιρεία «θα φροντίσει κάθε πελάτης της να επαναφέρει πλήρως τα συστήματά της».

EXCLUSIVE: CrowdStrike founder and CEO @George_Kurtz speaks on TODAY about the major computer outages worldwide that started earlier today: “We’re deeply sorry for the impact that we’ve caused to customers, to travelers, to anyone affected by this.” pic.twitter.com/fWz6KhgrcZ

Με ενημέρωσή της στις 14:30 ώρα Ελλάδας ο τεχνολογικός κολοσσός Microsoft ανακοίνωσε ότι επιδιορθώθηκε η υποκείμενη αιτία τεχνικού προβλήματος των εφαρμογών και υπηρεσιών της 365, αλλά τα κατάλοιπα των συνεπειών από τα προβλήματα κυβερνοασφάλειας εξακολουθούν να επηρεάζουν κάποιους πελάτες. Το πρόβλημα που ευθύνεται για την τεράστια τεχνική βλάβη η οποία επηρεάζει σήμερα δεκάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο «έχει ταυτοποιηθεί» και «είναι σε διαδικασία επίλυσης», ανακοίνωσε νωρίτερα ο Κουρτζ.

Η διακοπή προκάλεσε χάος σε αερομεταφορές από τη Μαδρίτη μέχρι το Νέο Δελχί, με τον ευρωπαϊκό οργανισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να αναφέρει ότι δεν είναι σαφές πόσες πτήσεις είχαν επηρεαστεί στην ήπειρο.

Από τις 110.000 προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις σήμερα, οι 1.390 έχουν ακυρωθεί παγκοσμίως και περισσότερες αναμενόταν να ακυρωθούν, σύμφωνα με στοιχεία της παγκόσμιας εταιρείας ανάλυσης αερομεταφορών Cirium.

Ακόμη και οι αεροπορικές εταιρείες που δεν επηρεάστηκαν άμεσα δήλωσαν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις λόγω της παγκόσμιας φύσης της διακοπής.

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε Αθήνα και Ηράκλειο

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν πολίτες και τουρίστες στα αεροδρόμια Αθήνας και Ηρακλείου, εξαιτίας του παγκόσμιου μπλακ άουτ στα συστήματα της Microsoft που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/9).

Πιο συγκεκριμένα, πολίτες και τουρίστες αντιμετώπισαν ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς και προβλήματα στη διαδικασία του check-in. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ελ. Βενιζέλος», οι ακυρώσεις που παρατηρήθηκαν μέχρι στιγμής είναι φυσιολογικές.

Νωρίτερα στέλεχος στον τομέα επικοινωνίας του Αεροδρομίου ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μόνον ορισμένες εκ των αεροπορικών εταιρειών έχουν εμφανίσει προβλήματα λειτουργίας στα πληροφοριακά τους συστήματα τα οποία όμως υπερβαίνουν με καταφυγή σε … παραδοσιακές μεθόδους Check In (χρήση καρτών κλπ).

Στο μεταξύ, με ανάρτησή του στο X το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καλεί τους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν πρώτα με την αεροπορική τους εταιρεία. Εκτός όμως από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις εντοπίζονται και στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Όπως δήλωσε στο Cretalive, ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Γιώργος Πλιάκας γίνεται χειροκίνητα η διευθέτηση των πτήσεων, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, ωστόσο επειδή είναι δεκάδες οι πτήσεις που έρχονται, προκαλείται μια γενικότερη πίεση στο σύστημα.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η Microsoft αναφέρει ότι επιδιορθώθηκε η υποκείμενη αιτία του τεχνικού προβλήματος, που επηρέασε σήμερα επιχειρήσεις παγκοσμίως, σημειώνοντας ότι τα κατάλοιπα των συνεπειών από τα προβλήματα κυβερνοασφάλειας εξακολουθούν να επηρεάζουν κάποιες εφαρμογές και υπηρεσίες του Office 365.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής μεγάλες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ αναγκάστηκαν να ακυρώσουν πτήσεις επικαλούμενες προβλήματα στην επικοινωνία, ενώ άλλες εταιρείες αερομεταφορών και μέσων ενημέρωσης, τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών σε όλο τον κόσμο ανέφεραν επίσης τεχνικά προβλήματα σε σύστημα πληροφορικής τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία τους.

Είναι ενδεικτικό ότι η American Airlines, η Delta Airlines, η United Airlines και η Allegiant Air καθήλωσαν τις πτήσεις τους.

AEGEAN: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας

Δίχως ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσεται μέχρι τώρα η επιχειρησιακή λειτουργία της αεροπορικής εταιρείας AEGEAN, παρά τα παγκόσμια προβλήματα σε συστήματα πληροφορικής που επηρέασαν και εταιρείες του κλάδου αερομεταφορών.

Ειδικότερα, η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της τονίζει:

«Η AEGEAN ενημερώνει ότι, όπως αποτυπώνεται και σε δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, λόγω των προβλημάτων σε πάροχο συστήματος antivirus, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις αερομεταφορές παγκοσμίως, χωρίς όμως να έχει επηρεαστεί σημαντικά η δική μας επιχειρησιακή λειτουργία. Ωστόσο, λόγω των προβλημάτων που έχουν προκληθεί σε όλη την παγκόσμια αλυσίδα και σε συστήματα υποστήριξης, έχουν επηρεαστεί ορισμένες υπηρεσίες του site μας, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και πτήσεις μας από και προς αεροδρόμια, των οποίων η λειτουργία έχει επηρεασθεί. Οι επιβάτες μας μπορούν να ενημερώνονται από όλα τα επίσημα κανάλια της εταιρείας», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Update:

Following today’s circumstances, normal daily operation can be affected and some flights may experience delays.

In any case, please arrive at the airport well in advance as access points may be affected by longer lines than usual. https://t.co/VD3hL7kg9S