Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: Η βοήθεια που εισρέει στη Γάζα είναι ακόμα πολύ λιγότερη από τους στόχους - Real.gr

Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: Η βοήθεια που εισρέει στη Γάζα είναι ακόμα πολύ λιγότερη από τους στόχους

14:15, 21/10/2025
Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP/PAM) δήλωσε σήμερα ότι οι προμήθειες που εισέρχονται στη Γάζα αυξάνονται αλλά και πάλι είναι λιγότερες από τον ημερήσιο στόχο των 2.000 τόνων διότι είναι ανοικτά μόνο δύο περάσματα προς τον θύλακα.

«Για να μπορούμε να πετύχουμε αυτή την αύξηση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε συνοριακό πέρασμα τώρα», δήλωσε η εκπρόσωπος του WFP Αμπίρ Ετέφα σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Πρόσθεσε ότι μόνο δύο περάσματα είναι σε λειτουργία –το Κερέμ Σαλόμ και το Κισουφίμ– αλλά ότι κανένα δεν είναι ανοικτό στο βόρειο τμήμα που πλήττεται από λιμό.

«Η διατήρηση της εκεχειρίας είναι ζωτικής σημασίας. Είναι πραγματικά ο μοναδικός τρόπος για να σώσουμε ζωές και να αντιμετωπίσουμε τον λιμό στη βόρεια Γάζα», δήλωσε η ίδια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters – AFP

