Παγκόσμιο σοκ από την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη: Nεκροί και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Τρόμος στην Αυστρία από την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη, το βράδυ της Δευτέρας, λίγες μόλις ημέρες μετά τις φρικιαστικές επιθέσεις στη Γαλλία. Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους και ένας ισλαμιστής δράστης και 15 τραυματίες. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη φρούρηση κτιρίων στην αυστριακή πρωτεύουσα, ώστε η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των τρομοκρατών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νίχαμερ περιέγραψε σήμερα τον βαριά οπλισμένο άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε χθες βράδυ από πυρά αυστριακών αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κέντρο της Βιέννης με τον όρο «ισλαμιστής τρομοκράτης».

«Ζήσαμε χθες βράδυ μια επίθεση από τουλάχιστον έναν ισλαμιστή τρομοκράτη», είπε ο Νίχαμερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί επέτρεψαν να εξαχθεί το συμπέρασμα πως επρόκειτο περί «συμπαθούντα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Στην ίδια συνέντευξη, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βιέννης ανέφερε ότι τα θύματα της επίθεσης είναι τρία, δύο άνδρες και μια γυναίκα.Παράλληλα, έχει γίνει γνωστό πως υπάρχουν ακόμη 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria

Ανθρωποκυνηγητό για τουλάχιστον έναν δράστη

Τουλάχιστον ένας από τους φερόμενους ως δράστες της τρομοκρατικής ενέργειας διαφεύγει τη σύλληψη. Αυτή είναι η πιο δύσκολη ημέρα που έχει βιώσει η Αυστρία εδώ και πολλά χρόνια», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, προτρέποντας εκ νέου τους κατοίκους της πρωτεύουσας της Αυστρίας να μείνουν στα σπίτια τους ή σε άλλους ασφαλείς χώρους και να αποφεύγουν να πάνε στο κέντρο ωσότου οι αρχές να σημάνουν λήξη συναγερμού. «Τουλάχιστον ένας ύποπτος διαφεύγει» τη σύλληψη, είπε. Ο γενικός διευθυντής δημόσιας ασφαλείας της Αυστρία Φραντς Ρουφ ανακοίνωσε στην ίδια συνέντευξη ότι «ενισχύονται οι έλεγχοι στα σύνορα» και ότι έχουν στηθεί οδοφράγματα στη Βιέννη από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν βίντεο που δείχνουν έναν ένοπλο να τρέχει σε έναν πλακόστρωτο δρόμο, πυροβολώντας και φωνάζοντας. Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μην αναρτούν βίντεο και φωτογραφίες στα σόσιαλ μίντια, αλλά να της τα παραδώσουν ώστε να την βοηθήσουν στο έργο της.

Το 1981, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν σε μια επίθεση που εξαπέλυσαν δύο Παλαιστίνιοι σε αυτήν τη συναγωγή. Το 1985, μια εξτρεμιστική παλαιστινιακή ομάδα επιτέθηκε στο αεροδρόμιο της Βιέννης με χειροβομβίδες και τουφέκια, σκοτώνοντας τρεις πολίτες.

Τα τελευταία χρόνια στην Αυστρία δεν είχαν σημειωθεί τρομοκρατικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας, όπως εκείνες του Παρισιού, του Βερολίνου ή του Λονδίνου. Τον Αύγουστο οι αρχές συνέλαβαν έναν 31χρονο Σύρο πρόσφυγα με την κατηγορία ότι προσπάθησε να επιτεθεί στον ηγέτη της εβραϊκής κοινότητας του Γκρατς.

Κουρτς: Δεχθήκαμε αποκρουστικό τρομοκρατικό χτύπημα

Ο Αυστριακός Καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί που σημειώθηκαν στη Βιέννη αργά το βράδυ της Δευτέρας αποτελούν μια «αποκρουστική τρομοκρατική επίθεση», προσθέτοντας ότι ο στρατός θα αναλάβει τη φρούρηση στρατηγικών σημείων της αυστριακής πρωτεύουσας, ώστε η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις. «Αυτή τη στιγμή βιώνουμε δύσκολες ώρες για τη δημοκρατία μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις δυνάμεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα. Η αστυνομία μας θα λάβει αποφασιστικά μέτρα εναντίον των δραστών αυτής της αποκρουστικής τρομοκρατικής επίθεσης», τόνισε ο Αυστριακός καγκελάριος σε ανάρτηση στο twitter.

Ο Κουρτς θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα το πρωί και κατόπιν θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες, μετά την τρομοκρατική ενέργεια στο κέντρο της Βιέννης χθες βράδυ.

Ο Κουρτς θα συνεδριάσει με τους υπουργούς του μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας) προτού κάνει το διάγγελμα στις 10:00 (11:00), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων APA.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Κουρτς χαρακτήρισε «επαγγελματίες» τους βαριά οπλισμένους δράστες.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή ZiB Spezial, ο αυστριακός καγκελάριος τόνισε πως η επίθεση ήταν αναμφίβολα τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο συμπλήρωσε ότι τα κίνητρα των δραστών δεν είναι σαφή. Κατά τον επικεφαλής της κυβέρνησης, δεν είναι ακόμα σαφές εάν η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέσα στην ημέρα.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε δύσκολες στιγμές για τη δημοκρατία μας», είπε νωρίτερα χθες βράδυ ο Κουρτς, ευχαριστώντας τα στελέχη της αστυνομίας και των πρώτων βοηθειών «που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε οι ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν τη φρούρηση κτιρίων στη Βιέννη, την ευθύνη για την οποία έχουν κανονικά οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε η αστυνομία να μπορεί να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των τρομοκρατών.