Παγκόσμιο-σοκ από τις φρικαλεότητες παρακρατικών συμμάχων των Τούρκων στη Συρία

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται στέλεχος κουρδικού πολιτικού κόμματος και ο οδηγός του, σύμφωνα με το Συριακό Δημοκρατικό Συμβούλιο.

Μισθοφόροι που υποστηρίζονται από την Τουρκία έβγαλαν την Χεβρίν Χαλάφ από τον αυτοκίνητό και την εκτέλεσαν στον δρόμο ανάμεσα στο Καμισλί και το Μανμπέζ», σύμφωνα με ανακοίνωση του Συριακού Δημοκρατικού Συμβουλίου. Στον οδηγό του επιφυλάχθηκε η ίδια τύχη.

Senior Kurdish politician and women’s rights leader killed in northeastern #Syria as fighting between Turkish and Kurdish forces continues https://t.co/C0H2c16dQP pic.twitter.com/zuO2NYgZ3X

Την Τετάρτη, οι τουρκικές δυνάμεις και φιλοτουρκικές συριακές πολιτοφυλακές εξαπέλυσαν επίθεση στην βορειοανατολική Συρία για να απομακρύνουν από την τουρκοσυριακή μεθόριο τις δυνάμεις των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG).

Τα μέλη των ομάδων αυτών είναι πρώην αντάρτες που πολεμούσαν κατά του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ. Ομως, με την εξέλιξη της σύρραξης και την αποδυνάμωση των ένοπλων ανταρτικών ομάδων, αυτές οι πολιτοφυλακές χρηματοδοτούνται και εκπαιδεύονται πλέον από την Αγκυρα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν δύο βίντεο. Το πρώτο δείχνει δύο άνδρες ντυμένους με πολιτικά γονατισμένους στο έδαφος, την ώρα που ένας μαχητής δίπλα τους ανακοινώνει ότι αιχμαλωτίσθηκαν από αντάρτες της οργάνωσης Ahrar al-Sharkiya.

Horrible videos emerging from NE #Syria today of #Turkey proxies field-executing SDF fighters.

You can hear one saying “another pig gone.” Warning, this is a graphic thread of videos: pic.twitter.com/cX8Xw2ljsQ