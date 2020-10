Παγκόσμιο σοκ: Ένοπλος αποκεφάλισε καθηγητή στο Παρίσι για τα σκίτσα του Μωάμεθ – Νεκρός ο δράστης, τέσσερις συλλήψεις - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ: BBC, skynews

BREAKING: French police have shot a man dead after a stabbing attack in a Paris suburb.

Read more here: https://t.co/ZtkU2sOgtYpic.twitter.com/g5g7SEVODj