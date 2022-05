Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Στέκεται στο πλευρό των Ουκρανών

«Το μήνυμά μου προς όλον τον λαό της Ουκρανίας είναι το εξής: ο ΠΟΥ στέκει στο πλευρό σας», είπε ο Γκεμπρεγέσους.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης επειγόντων του ΠΟΥ, Μάικ Ράιαν, είπε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ότι ο οργανισμός έχει ήδη καταγράψει 200 επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία και θα δώσει τα ευρήματά του σε εκείνους που μπορούν να κρίνουν εάν διαπράχθηκαν εγκλήματα.

War is Hell. I urge the Russian Federation to end the war. pic.twitter.com/EiiXIjfctG