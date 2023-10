Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Χάσαμε επαφή με το προσωπικό μας στη Γάζα

"Το μπλακάουτ καθιστά επίσης αδύνατο για τα ασθενοφόρα να φτάσουν στους τραυματίες", σημείωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

"Δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση ασθενών υπό τέτοιες συνθήκες, ούτε η εξεύρεση ασφαλούς καταφυγίου", τόνισε.

Reports of intense bombardment in Gaza are extremely distressing.

Evacuation of patients is not possible under such circumstances, nor to find safe shelter.

The blackout is also making it impossible for ambulances to reach the injured.

We are still out of touch with our staff…