Παγκόσμιος συναγερμός: Aναφορές για πυραυλική επίθεση στην Πολωνία

Το πολωνικό Radio ZET μετέδωσε ότι δύο «αδέσποτοι» πύραυλοι έπληξαν το Przewodow στην επαρχία Λούμπλι, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.

A Polish government spokesman did not immediately confirm the information, but said leaders were meeting on "crisis situation." https://t.co/W1hhjwa6ez

BREAKING: A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people.

Kατά τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, η εισαγγελία και ο στρατός και ερευνούν το συμβάν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Πολωνού κυβερνητικού εκπροσώπου, Πιοτρ Μούλερ, ο πρωθυπουργός συγκάλεσε την Επιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου για Θέματα Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, ωστόσο ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε άμεσα τις πληροφορίες, όμως έκανε λόγο για «κατάσταση κρίσης».

Πεντάγωνο: Aυτήν τη στιγμή δεν επιβεβαιώνεται χτύπημα σε πολωνικό έδαφος

Πάντως, το αμερικανικό Πεντάγωνο, από την πλευρά του, δήλωσε ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για δύο ρωσικούς πυραύλους που κατέληξαν σε πολωνικό έδαφος, τονίζοντας ωστόσο ότι εξετάζει τις συγκεκριμένες αναφορές.

«Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου κατά τα οποία ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τοποθεσία εντός της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε καμία πληροφορία αυτή τη στιγμή για να επιβεβαιώσουμε αυτές τις αναφορές και το εξετάζουμε περαιτέρω» είπε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ.

??Polish media report the fall of missiles on the territory of Poland

An explosion occurred at a grain drying plant in Przewodow (10 kilometers from the border with Ukraine). According to the fire service, two people were killed.

