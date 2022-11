Παγκόσμιος συναγερμός: Έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ μετά τις αναφορές για πυραυλική επίθεση στην Πολωνία - Οι πρώτες αντιδράσεις

Πολωνικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς έπειτα από πυραυλικό χτύπημα. Οι πρεσβευτές των κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα έχουν την Τετάρτη συνομιλίες, μετά το αίτημα της Πολωνίας για ενεργοποίηση του άρθρου 4 της Συμμαχίας, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, τους οποίους επικαλείται το Reuters.

Συναγερμός έχει σημάνει έπειτα από πυραυλική επίθεση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία που φέρεται να έπληξε πολωνικό έδαφος. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς.

Στο μεταξύ, οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν εκτάκτως την Τετάρτη, κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας βάσει του άρθρου 4 της Συμμαχίας, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο Reuters δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ιδρυτικής συνθήκης της Συμμαχίας, τα μέλη μπορούν να εγείρουν οποιοδήποτε θέμα ανησυχίας, ειδικά που σχετίζεται με την ασφάλεια μιας χώρας-μέλους.

Παράλληλα, η Βαρσοβία θέτει τις Ένοπλες Δυνάμεις της σε κατάσταση επιφυλακής μετά το περιστατικό της πτώσης δύο -πιθανόν ρωσικών- πυραύλων στο έδαφός της, με αποτελεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Νωρίτερα, επικοινωνία με τον πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. «Μίλησα με τον Πρόεδρο της Πολωνίας, Ντούντα, για την έκρηξη στην Πολωνία. Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια ζωών», ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Στόλτενμπεργκ. Συμπλήρωσε ότι «το ΝΑΤΟ παρακολουθεί την κατάσταση και οι Σύμμαχοι διαβουλεύονται στενά. Είναι σημαντικό να τεκμηριώνονται όλα τα γεγονότα».

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανέφερε, σύμφωνα με το Associated Press και τον Guardian, ότι ρωσικοί πύραυλοι πέρασαν στην Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατά το μπαράζ πυραυλικών χτυπημάτων που έπληξε νωρίτερα την Ουκρανία.

?????? An explosion occurred in the village of Przewodσw near the Ukraine-Poland border. Police and army arrived at the site, the investigation is ongoing. If it's connected to today's Russian's missile attack or not remains to be seen.#UkraineRussiaWarpic.twitter.com/u5d7ohkihX — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) November 15, 2022

Το πολωνικό Radio ZET μετέδωσε ότι δύο «αδέσποτοι» πύραυλοι έπληξαν το Przewodow στην επαρχία Λούμπλι, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.

BREAKING: A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people. A Polish government spokesman did not immediately confirm the information, but said leaders were meeting on "crisis situation." https://t.co/W1hhjwa6ez — The Associated Press (@AP) November 15, 2022

Kατά τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, η εισαγγελία και ο στρατός και ερευνούν το συμβάν.

ΜΜΕ στην Πολωνία αναφέρουν δύο εκδοχές για το πώς βρέθηκαν οι πύραυλοι σε πολωνικό έδαφος: Είναι πιθανό, αφενός, ότι η ουκρανική άμυνα κατέρριψε τους πυραύλους και να άλλαξαν την τροχιά τους ή, αφετέρου, οι Ρώσοι να εισήγαγαν εσφαλμένα τα δεδομένα για τον στόχο.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο στόχος των πυραύλων μπορεί να ήταν το Λβιβ, η ουκρανική πόλη που βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια του Przewodοw, όπου έπεσαν οι πύραυλοι. Ωστόσο, η πτώση τους είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο Πολωνοί πολίτες, ανοίγοντας πιθανότατα ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο.

Footage from site of the explosion in Poland pic.twitter.com/p5Xem7TM5d — ???????English (@TpyxaNews) November 15, 2022

«Προβοκάτσια» καταγγέλλει η Μόσχα

Στο μεταξύ, η Μόσχα διαψεύδει τις αναφορές για ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στην Πολωνία και καταγγέλλει «προβοκάτσια».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε σήμερα ότι οι αναφορές από πολωνικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχους σχετικά με ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας αποτελούν «προβοκάτσια» με στόχο την κλιμάκωση της κρίσης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Interfax.

Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για Θέματα Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας

Σύμφωνα με ανάρτηση του Πολωνού κυβερνητικού εκπροσώπου, Πιοτρ Μούλερ, ο πρωθυπουργός συγκάλεσε την Επιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου για Θέματα Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, ωστόσο ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε άμεσα τις πληροφορίες, όμως έκανε λόγο για «κατάσταση κρίσης».

Premier @MorawieckiM zwolal w trybie pilnym Komitet Rady Ministrσw do spraw Bezpieczenstwa Narodowego i spraw Obronnych. — Piotr Mόller (@PiotrMuller) November 15, 2022

Ζελένσκι: «Οι ρωσικές ενέργειες δεν περιορίζονται στην Ουκρανία»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία, έδαφος (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ, ενέργεια που συνιστά "σημαντική κλιμάκωση" της σύγκρουσης.

"Ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν την Πολωνία", δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το κείμενο που συνοδεύει τη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. Δεν έδωσε αποδεικτικά στοιχεία για τα πλήγματα αυτά.

Έχουμε προειδοποιήσει εδώ και πολύ καιρό ότι οι ρωσικές ενέργειες δεν περιορίζονται στην Ουκρανία, τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η χώρα του θα υποστηρίζει πάντα την Πολωνία.

"Όσο περισσότερο η Ρωσία αισθάνεται την ατιμωρησία, τόσο περισσότερες απειλές θα υπάρχουν για όποιον βρίσκεται εντός της εμβέλειας των ρωσικών πυραύλων. Να εκτοξεύονται πύραυλοι σε έδαφος (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ! Αυτή είναι μια ρωσική πυραυλική επίθεση στη συλλογική ασφάλεια! Είναι μια πολύ σημαντική κλιμάκωση. Πρέπει να αναληφθεί δράση", δήλωσε ο Ζελένσκι.

Zelensky: “Terror is not limited to our national borders. Russian missiles hit Poland. … To fire missiles at NATO territory. This is a Russian missile attack on collective security! This is a very significant escalation. We must act.” pic.twitter.com/0T85fpEqLS — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 15, 2022

Υπουργείο Εξωτερικών: «Πολύ ανησυχητικές εξελίξεις στην Πολωνία»

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για πολύ ανησυχητικές εξελίξεις στην Πολωνία και ταυτόχρονα τόνισε ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στην συμμαχική χώρα Πολωνία.

Σε ανάρτησή του στο twitter έγραψε: «Παρακολουθώντας στενά τις πολύ ανησυχητικές εξελίξεις στην Πολωνία μετά την πυραυλική επίθεση στο έδαφός της. Θερμά συλλυπητήρια στην πολωνική κυβέρνηση και τον λαό. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τον εταίρο μας στην ΕΕ και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Πολωνία».

Following closely the very worrying developments in Poland after the missile attack on its soil. Sincere condolences to the Polish government and people. We stand in full solidarity with our EU Partner and NATO Ally Poland. pic.twitter.com/76ix4bcr7R — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 15, 2022

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Απίστευτα ανησυχητικές» οι αναφορές από την Πολωνία

Οι αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας κοντά στα ουκρανικά σύνορα είναι «απίστευτα ανησυχητικές», δήλωσε απόψε ο Βεντάντ Πατέλ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι η Ουάσινγκτον προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη προτού εξετάσει τις επόμενες ενέργειές της. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκεται σε επαφές με τα υπουργεία Εξωτερικών συμμαχικών χωρών και συνεργάζεται στενά με την πολωνική κυβέρνηση, είπε ο Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Λευκός Οίκος δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές πολωνικών μέσων ενημέρωσης και συνεργάζεται με την πολωνική κυβέρνηση για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες, δήλωσε η εκπρόσωπος Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Αντριέν Γουάτσον, ερωτηθείσα από δημοσιογράφους σχετικά με το ενδεχόμενο ρωσικοί πύραυλοι να έπεσαν σε χωριό της ανατολικής Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Πεντάγωνο: Aυτήν τη στιγμή δεν επιβεβαιώνεται χτύπημα σε πολωνικό έδαφος

Πάντως, το αμερικανικό Πεντάγωνο, από την πλευρά του, δήλωσε ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για δύο ρωσικούς πυραύλους που κατέληξαν σε πολωνικό έδαφος, τονίζοντας ωστόσο ότι εξετάζει τις συγκεκριμένες αναφορές.

«Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου κατά τα οποία ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τοποθεσία εντός της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε καμία πληροφορία αυτή τη στιγμή για να επιβεβαιώσουμε αυτές τις αναφορές και το εξετάζουμε περαιτέρω» είπε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ.

#BREAKING: Suspected missile hits village in Poland, killing 2 people pic.twitter.com/wAFbZBHjgH — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 15, 2022

??Polish media report the fall of missiles on the territory of Poland An explosion occurred at a grain drying plant in Przewodow (10 kilometers from the border with Ukraine). According to the fire service, two people were killed. 1/2 ?? Kurier Lubelski pic.twitter.com/R7jXW7SlHh — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

Αντιδράσεις από Εσθονία, Λετονία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Λιθουανία, Τσεχία, Σλοβακία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας μέσω Twitter ανέφερε: «Τα τελευταία νέα από την Πολωνία είναι ανησυχητικά. Είμαστε σε στενή συνεννόηση με την Πολωνία και άλλους συμμάχους. Η Εσθονία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ. Είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη στενή μας σύμμαχο Πολωνία».

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland ???? — Estonian MFA ???? | ?? #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022

Ο Λετονός υπουργός Άμυνας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με ανάρτησή του στο Twitter, επισημαίνοντας το γεγονός πως η Πολωνία αποτελεί μέλος του NATO.

«Τα συλλυπητήρια μου στους Πολωνούς αδερφούς μας. Το εγκληματικό ρωσικό καθεστώς εκτόξευσε πυραύλους που στοχεύουν όχι μόνο Ουκρανούς αμάχους αλλά προσγειώθηκαν και στο έδαφος του ΝΑΤΟ στην Πολωνία. Η Λετονία στέκεται στο πλευρό των Πολωνών φίλων της και καταδικάζει αυτό το έγκλημα», έγραψε στην ανάρτησή του.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

Παράλληλα, Ούγγροι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν επίσης ότι θα συγκληθεί το Συμβούλιο Άμυνας, όπως γνωστοποίησε μέσω Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς.

In response to the stop in oil transfer through the Druzhba pipeline and the missile hitting territory of Poland, @PM_ViktorOrban has convened HU's Defense Council for 8 p.m. — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 15, 2022

«Το Βέλγιο καταδικάζει έντονα το περιστατικό στην πολωνική επικράτεια και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια των θυμάτων και στον λαό της Πολωνίας», αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο. Προσθέτει ότι «το Βέλγιο βρίσκεται δίπλα στην Πολωνία. Είμαστε όλοι μέρος της οικογένειας του ΝΑΤΟ που είναι περισσότερο από ποτέ ενωμένο και εξοπλισμένο για να μας προστατεύσει όλους».

Belgium strongly condemns the incident on polish territory and sends its deepest condolences to the family of the victims and to the people of Poland. Belgium stands with Poland. We are all part of the NATO family that is more than ever united and equipped to protect us all. — Alexander De Croo ???????? (@alexanderdecroo) November 15, 2022

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα τόνισε απόψε πως «κάθε σπιθαμή εδάφους (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ πρέπει να προστατευθεί». «Η Λιθουανία είναι σε στενή επαφή με την φίλη Πολωνία. Η Λιθουανία εκφράζει την ισχυρή αλληλεγγύη της προς την Πολωνία. Κάθε σπιθαμή εδάφους (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ πρέπει να προστατευθεί», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Concerning news from Poland tonight on at least two explosions. Keeping a close contact with our Polish friends. Lithuania ???? stands in strong solidarity with Poland ????. Every inch of #NATO territory must be defended! — Gitanas Nauseda (@GitanasNauseda) November 15, 2022

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα τόνισε πως εάν επιβεβαιωθεί ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας, θα πρόκειται για περαιτέρω κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας. «Αν η Πολωνία επιβεβαιώσει ότι πύραυλοι έπληξαν το έδαφός της, αυτό θα συνιστά περαιτέρω κλιμάκωση από τη Ρωσία», ανέφερε ο Φιάλα σε ανάρτησή του στο Twitter. «Υποστηρίζουμε σθεναρά τη σύμμαχό μας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

If Poland confirms that the missiles also hit its territory, this will be a further escalation by Russia. We stand firmly behind our EU and NATO ally. (2/2) — Petr Fiala (@P_Fiala) November 15, 2022

Ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας Γιάροσλαβ Ναντ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του και κάλεσε τη Μόσχα να εξηγήσει τι συνέβη στην ανατολική Πολωνία. «Ανησυχώ ιδιαίτερα για τους ρωσικούς πυραύλους στην Πολωνία. Η Ρωσία πρέπει να εξηγήσει τι συνέβη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter και αναφερόμενος επίσης στις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, συμπλήρωσε: «Οι παράλογες επιθέσεις σε υποδομές πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η απερισκεψία της Ρωσίας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο».

Very concerned by Russian missiles dropping in Poland.Russia must explain what happened.Senseless attacks on infrastructure must stop immediately.Russia's recklessness is getting out of hand. Will be in close contact w/@mblaszczak and Allies to coordinate response @Slovakia_NATO — Jaro Nad (@JaroNad) November 15, 2022

Τι προβλέπει το άρθρο 5 της Συμμαχίας

Το ρωσικό σφυροκόπημα που πλήττει την Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου, έλαβε σήμερα νέα τροπή, αφού μετά από 9 μήνες πολέμου για πρώτη φορά σημειώθηκε χτύπημα σε άλλο ευρωπαϊκό έδαφος και μάλιστα, εντός νατοϊκού κράτους.

Μπορεί να μην έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επίσημα το τι ακριβώς συνέβη στην Πολωνία, όμως το τι ενδέχεται να ακολουθήσει, εγείρει σοβαρές ανησυχίες.

Η Πολωνία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ενώ μια άμεση επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση του άρθρου 5 -που αποτελεί μια δέσμευση συλλογικής άμυνας για όλους τους συμμάχους και θεωρείται ο πυρήνας της Συμμαχίας- δεν είναι σαφές αν ένα τυχαίο χτύπημα, όπως αδέσποτα πυρά, θα οδηγούσαν στη λήψη τέτοιας απόφασης.

Το άρθρο 5 υπαγορεύει ότι, εάν ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ πέσει θύμα ένοπλης επίθεσης, όλα τα άλλα μέλη θα θεωρήσουν ότι πρόκειται για πράξη βίας κατά ολόκληρης της συμμαχίας και θα προβούν σε ενέργειες που θα κρίνουν απαραίτητες για να βοηθήσουν τον σύμμαχο.

Ρωσικό σφυροκόπημα με πυραύλους στην Ουκρανία - Πάνω από 7 εκατ. νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι περισσότερα από 7 εκατομμύρια νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με στόχο το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

Από το Κίεβο ως το Ζίτομιρ και από το Λβιβ ως το Χάρκοβο, η Ρωσία εξαπέλυσε νέο μπαράζ επιθέσεων, την ώρα που σχεδόν σύσσωμοι οι ηγέτες του G20 από την Ινδονησία καταδίκαζαν τον πόλεμο. Στόχοι και πάλι ενεργειακές υποδομές, με αρκετές πόλεις να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι, προκαλώντας την οργή του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Η κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου είναι "κρίσιμη" στην Ουκρανία, δήλωσε η ουκρανική προεδρία μετά τα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές πολλών περιοχών που προκάλεσαν τουλάχιστον έναν θάνατο στο Κίεβο.

"Οι Ρώσοι τρομοκράτες διεξήγαγαν μια νέα σχεδιασμένη επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών. Η κατάσταση είναι κρίσιμη", δήλωσε στο Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρίας Κιρίλο Τιμόσενκο.

Όπως είπε, η κατάσταση στην πρωτεύουσα Κίεβο, που επλήγη από πολλούς πυραύλους, είναι "εξαιρετικά δύσκολη". "Επιβλήθηκαν ωράρια ειδικών έκτακτων διακοπών ρεύματος", πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε από την πλευρά του πως τουλάχιστον τρεις ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κτίρια κατοικιών.

"Στη συνοικία Πετσέρσκ, σε ένα από τα κτίρια που επλήγησαν από πύραυλο, οι διασώστες ανέσυραν το πτώμα ενός ανθρώπου", δήλωσε στο Telegram. "Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη", πρόσθεσε ο Κλίτσκο.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά από συναγερμό για αεροπορικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, ώρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε μέσω βιντεοκλήσης στους ηγέτες της ομάδας των χωρών της G20 που συναντώνται στο Μπαλί.

Kyiv. Center. Russian missile attack. Civilian building. Nov 15, 2022. pic.twitter.com/QoVHFcS3GV — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 15, 2022

Πιο συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στη σύνοδο κορυφής της G20 μέσω βιντεοσύνδεσης, τάχθηκε υπέρ της παράτασης «επ’ αόριστον» της συμφωνίας που επιτρέπει εξαγωγές σιτηρών από τα λιμάνια της χώρας του στη Μαύρη Θάλασσα, η ισχύς της οποίας εκπνέει την Παρασκευή.

«Η πρωτοβουλία μας για τις εξαγωγές σιτηρών αξίζει να παραταθεί επ’ αόριστον, ανεξαρτήτως του πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», είπε ο κ. Ζελένσκι στη συνεδρίαση των ηγετών, κεκλεισμένων των θυρών, στη σύνοδο κορυφής. Πρότεινε επίσης η συμφωνία που διαπραγματεύθηκαν το Κίεβο και η Μόσχα με μεσολάβηση του ΟΗΕ και της Τουρκίας, και επέτρεψε να εξαχθούν κάπου 10 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών, να επεκταθεί σε ακόμη δυο ουκρανικά λιμάνια.

Παράλληλα, στην παρέμβασή του ο κ. Ζελένσκι έκρινε πως «είναι ώρα» να τερματιστεί ο «καταστροφικός» πόλεμος της Ρωσίας.

«Είμαι πεισμένος πως είναι η ώρα, αυτή τη στιγμή, (ότι) ο καταστροφικός πόλεμος της Ρωσίας πρέπει και μπορεί να τερματιστεί», ότι πρέπει να «αποκατασταθεί η ειρήνη», είπε ο αρχηγός του κράτους.

Πρότεινε παράλληλα να προωθηθεί ανταλλαγή «όλων» των αιχμαλώτων πολέμου της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους κατήγγειλε «τις παλαβές απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων» από τη ρωσική πολιτική ηγεσία, επιμένοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει «καμιά δικαιολογία για εκβιασμούς» αυτής της φύσης, απευθυνόμενος στη «G19» - προφανώς αποκλείοντας τη Ρωσία.

«Η Ρωσία απάντησε στη δυνατή ομιλία του Ζελένσκι στην G20»

"Περίπου εκατό πύραυλοι εκτοξεύθηκαν (...) από την Κασπία Θάλασσα, τη (ρωσική) περιοχή Ροστόφ" και επίσης "από τη Μαύρη Θάλασσα", δήλωσε ο Γιούρι Ιγκνάτ στην ουκρανική τηλεόραση, διευκρινίζοντας πως "μέχρι τώρα, δεν έχει καταγραφεί η χρήση επιθετικών drones (μη επανδρωμένων αεροσκαφών)".

« Η Ρωσία απάντησε στην δυνατή ομιλία του Ζελένσκι στην G20 με μια νέα πυραυλική επίθεση. Πιστεύει κανείς ότι το Κρεμλίνο θέλει πραγματικά την ειρήνη; Θέλει υποταγή. Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι τρομοκράτες πάντα χάνουν» έγραψε στο Twitter, ο επικεφαλής των προεδρικών υπηρεσιών Άντριι Γιερμάκ.

Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο από τις πυραυλικές επιθέσεις επλήγησαν δύο κτίρια στην ουκρανική πρωτεύουσα.

"Τουλάχιστον οι μισοί κάτοικοι του Κιέβου είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τη "μαζική επίθεση ρωσικών πυραύλων", ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

"Στην πρωτεύουσα, τουλάχιστον οι μισοί κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα", έγραψε στο Telegram. "(Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης) προκάλεσε έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλη την Ουκρανία", κυρίως στο Κίεβο, "για να εξισορροπήσει το δίκτυο".

Russian missiles hit civilian building downtown Kyiv. Two of missiles have just flown over our Kyiv School of Economics building. When Russia looses on the battlefield, they attack civilians. P.S. Please support our school bomb shelters program at https://t.co/hGy9Tl623bpic.twitter.com/bLD6B0LYMJ — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 15, 2022

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, δύο κτίρια κατοικιών επλήγησαν. επικαλούμενος προκαταρκτικές πληροφορίες, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι γιατροί βρίσκονται στο σημείο στο κέντρο του Κιέβου και ότι αρκετοί πύραυλοι έχουν επίσης καταρριφθεί.

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, επλήγησαν δύο κτίρια κατοικιών στην συνοικία Πετσέρσκ. Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε μερικούς πύραυλους πάνω από το Κίεβο. Γιατροί και διασώστες βρίσκονται στο σημείο», έγραψε ο Κλίτσκο.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδειχναν φλόγες να βγαίνουν από μια μικρή πολυκατοικία.

Ανταποκριτής του Reuters που έφτασε στο σημείο μετά την επίθεση δήλωσε ότι περίπου 15 κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από την καμένη πλευρά της πενταώροφης πολυκατοικίας.

Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.