Παγκόσμιος συναγερμός: Επίθεση του ρωσικού στρατού στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια- Δείτε βίντεο- LIVE εικόνα

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Associated Press ότι καταγράφονται αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης, στη Ζαπορίζια. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει πλέον εισέλθει στην ένατή της ημέρα.

«Μονάδα» του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εγκατάστασης. Την ίδια πληροφορία μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι άνοιξε πυρ εναντίον του εργοστασίου από όλες τις πλευρές, τονίζοντας ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά και προειδοποίησε ότι εάν σημειωθεί έκρηξη στην εγκατάσταση, τα πράγματα θα είναι δέκα φορές χειρότερα από ό,τι στο Τσερνόμπιλ, όπου εκτυλίχθηκε ένα από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στην ιστορία.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας απαίτησε οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας να παύσουν πυρ αμέσως, να επιτρέψουν στους πυροσβέστες να επέμβουν στο εργοστάσιο και να στήσουν περίμετρο ασφαλείας.

Δείτε βίντεο:

????Judging by the video from the scene, an administrative building is on fire at the #Zaporizhzhia NPP as a result of shelling. However, the reactors are very close to the shelling site. The shelling continues. pic.twitter.com/CCZiKgclIw — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

«Έπειτα από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, εκδηλώθηκε πυρκαγιά», ανέφερε ο Αντρίι Τουζ σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό της εγκατάστασης στην πλατφόρμα Telegram.

Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Ορλόφ, στην περιοχή μαίνονται μάχες ανάμεσα σε ρωσικά στρατεύματα και ουκρανικές δυνάμεις και υπάρχουν απώλειες. Ο αιρετός δεν έδωσε λεπτομέρειες, ούτε κάποιον απολογισμό.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές είχαν κάνει γνωστό πως ο ρωσικός στρατός ενέτεινε την προσπάθειά του να καταλάβει την εγκατάσταση και ότι είχε αναπτύξει στην περιοχή πολλά άρματα μάχης.

Δείτε LIVE εικόνα από το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια:

Στο μεταξύ, το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως ο πύργος της τηλεόρασης στη Χερσώνα βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων και προειδοποιεί τους κατοίκους για απόπειρα διάδοσης ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας. «Η κυβέρνηση δεν θα παραδώσει ποτέ ούτε σπιθαμή της χώρας», διαβεβαιώνει τους κατοίκους.

Παράλληλα, συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Kίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη, ενώ ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι είναι πιθανό ένα χτύπημα και από τη Λευκορωσία.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν ότι ο ρωσικός στρατός δεν έχει επιτρέψει τη δημιουργία ενός «διαδρόμου» για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως η Μόσχα να επιχειρήσει να στείλει κονβόι με ανθρωπιστική βοήθεια μαζί με δημοσιογράφους που θα απαθανατίσουν σε βίντεο τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους από Ρώσους στρατιώτες.

Νωρίτερα, Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν σε τρίτο γύρο συνομιλιών πιθανότατα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών στην Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ στην Ενεργκοντάρ, δίπλα στον μεγαλύτερο σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη, αφού μπήκαν με άρματα στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Γερασένκο.

Batallas se están dando en estos momentos por el control de la central nuclear de Zaporizhia. #Ucrania#Kiev Battles are taking place right now for control of the Zaporizhia nuclear power plant. #Ukraine#Kyivpic.twitter.com/ZLon45n9NX — Ukraine news 24 (@astianmi) March 3, 2022

Ακόμα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες εντείνουν τις προσπάθειές για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Οι εργαζόμενοι στον σταθμό κατοικούν στη διπλανή πόλη, την Ενεργκοντάρ.

Ο δήμαρχος της Ενερχοντάρ δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι ρώσοι στρατιώτες κατευθύνονται προς τον κοντινό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, σε μια προσπάθεια των ρωσικών στρατευμάτων να καταλάβουν τον πυρηνικό σταθμό, αφότου εισέβαλαν με τανκς στην πόλη Ενερχοντάρ.

«Ακούγονται σφοδρά πυρά στην πόλη», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο δήμαρχος Νμίτρο Ορλόφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη υπό τον έλεγχό τους το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου.

Μάλιστα, η βουλευτής του Ουκρανικού κοινοβουλίου Λέσια Βασιλένκο, σε νεότερο tweet της, σημειώνει ότι μια ρωσική αυτοκινητοπομπή με 100 οχήματα βρίσκεται καθ' οδόν.

Remember Energodar? Well that city is about to go into battle.A convoy of 100 units of #Russia forces is on the way. ??these people stay safe and alive. And this is happening amidst peace talks. So wrong. https://t.co/QhNWyZsB0G — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 3, 2022

Φόβοι για χτύπημα από τη Λευκορωσία

Την ίδια ώρα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτιμά πως ο λευκορωσικός στρατός έχει ήδη λάβει εντολή να εισβάλει στην ουκρανική επικράτεια.

Το Κίεβο έχει αναφέρει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το έδαφος της Λευκορωσίας για να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και το Μινσκ επέτρεψε στον ρωσικό στρατό να εισέλθει στο ουκρανικό έδαφος.

Δείτε LIVE εικόνα:

Το ελληνικό κομβόι θα διανυκτερεύσει στην Ουκρανία

Στην Ουκρανία θα διανυκτερεύσει σήμερα η αυτοκινητοπομπή με τους Έλληνες ομογενείς και τους δημοσιογράφους που ξεκίνησε από τη Μαριούπολη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η αυτοκινητοπομπή θα μείνει το βράδυ σε ουκρανικό έδαφος για λόγους ασφαλείας, καθώς υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας.

A cluster bomb near a shopping center, Kharkiv. pic.twitter.com/zdSMbOxflc — YUVAL LESHEM MBA |CEO?R&D?CO.FOUNDER?HR DIRECTOR| (@YuvalLeshem) March 3, 2022

Mια εβδομάδα πολέμου - Οι κυριότερες εξελίξεις

Ακολουθεί υπενθύμιση των κυριότερων εξελίξεων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Ο πόλεμος, ο μεγαλύτερος σε κλίμακα των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη, έχει ήδη ωθήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο Ουκρανούς να φύγουν από τα σπίτια τους και τη χώρα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Έναρξη εισβολής

Στις 24 Φεβρουαρίου τα ξημερώματα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε συγκεντρώσει μεταξύ 150.000 και 200.000 στρατιώτες γύρω από την Ουκρανία τις προηγούμενες εβδομάδες, ανακοινώνει «στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία για να υπερασπιστεί τις αυτοαποκαλούμενες αυτονομιστικές «δημοκρατίες» των οποίων την ανεξαρτησία αναγνώρισε τρεις μέρες πριν.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο και σε πολλές πόλεις στην ανατολική και νότια Ουκρανία. Το Κίεβο καταγγέλλει μια «εισβολή μεγάλης κλίμακας».

Η επίθεση προκαλεί διεθνή κατακραυγή. «Ο κόσμος θα απαιτήσει λογοδοσία από τη Ρωσία» μετά από αυτή την «αδικαιολόγητη» επίθεση, υπόσχεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο ηγέτης της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοινώνει επιστράτευση.

Το πρωί ρωσικές χερσαίες δυνάμεις εισέρχονται σε ουκρανικό έδαφος από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Ο Πούτιν χρησιμοποιεί ρωσική «αποτρεπτική δύναμη»

Στις 26 Φεβρουαρίου, ο ρωσικός στρατός λαμβάνει εντολή να επεκτείνει την επίθεσή του στην Ουκρανία «προς όλες τις κατευθύνσεις».

Στις 27, ο Πούτιν ανακοινώνει ότι θέτει σε ύψιστο συναγερμό την «αποτρεπτική δύναμη» του ρωσικού στρατού, η οποία περιλαμβάνει πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας. Ο Λευκός Οίκος καταγγέλλει μια «απαράδεκτη» κλιμάκωση, το ΝΑΤΟ μιλά για «ανεύθυνη» στάση της Μόσχας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει ότι θα χρηματοδοτήσει για πρώτη φορά την αγορά και παράδοση όπλων στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι χαιρετίζει τον σχηματισμό ενός διεθνούς «συνασπισμού» χωρών που παρέχουν βοήθεια στην Ουκρανία.

Χιονοστιβάδα κυρώσεων

Σε αντίποινα, η Δύση επιβάλει ένα πλήθος ολοένα και πιο αυστηρών οικονομικών κυρώσεων με στόχο τον Πούτιν, τους συγγενείς του, καθώς και τη ρωσική οικονομία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η ΕΕ αποσυνδέουν επτά ρωσικές τράπεζες από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα Swift και, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι εναέριοι χώροι είναι κλειστοί και η Ρωσία αποκλείεται από ένα πλήθος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τα ρωσικά κρατικά μέσα RT (πρώην Russia Today) και το Sputnik απαγορεύεται να εκπέμπουν στην Ευρώπη.

Έναρξη ρωσο-ουκρανικών διαπραγματεύσεων

Στις 28 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, χωρίς απτά αποτελέσματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προτρέπει την ΕΕ για άμεση ένταξη της χώρας του στο ευρωπαϊκό μπλοκ «χωρίς καθυστέρηση».

Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν να απαιτήσει την αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικού εδάφους, την «αποναζικοποίηση» της ουκρανικής κυβέρνησης και το «ουδέτερο καθεστώς» του Κιέβου, ως προϋπόθεση για το τέλος της εισβολής.

Το ρούβλι πέφτει σε ιστορικά ρεκόρ έναντι του δολαρίου και του ευρώ στο χρηματιστήριο της Μόσχας.

Την 1η Μαρτίου, ο Τζο Μπάιντεν χαρακτηρίζει τον Πούτιν «δικτάτορα», και ότι πλέον «πιο απομονωμένος από ποτέ από τον υπόλοιπο κόσμο».

Υπό ρωσικά πυρά

Στις 2 Μαρτίου, ρωσικά αερομεταφερόμενα στρατεύματα προσγειώνονταν στο Χάρκιβ, τη δεύτερη πόλη της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και πλήττονται από φονικούς βομβαρδισμούς.

Στα νότια, το λιμάνι της Χερσώνας, κοντά στην Κριμαία, είναι στόχος έντονων βομβαρδισμών.

Στα νοτιοανατολικά, το ρωσικό πυροβολικό σφυροκοπεί τη Μαριούπολη χτυπώντας το κέντρο της πόλης και τις κατοικημένες περιοχές αυτού του μεγάλου λιμανιού στην Θάλασσα του Αζόφ, την επομένη της κατάληψης του λιμανιού του Μπερντιάνσκ, που βρίσκεται 90 χιλιόμετρα μακριά.

Ο έλεγχος της Μαριούπολης, μιας πόλης 441.000 κατοίκων, θα επέτρεπε στη Ρωσία να διασφαλίσει την εδαφική συνέχεια μεταξύ των δυνάμεών της από την Κριμαία και εκείνων από τα αυτονομιστικά εδάφη του Ντονμπάς βορειότερα.

Από την πλευρά της, η Μόσχα αποκαλύπτει τον πρώτο της απολογισμό για τους νεκρούς Ρώσους στρατιώτες, ανακοινώνοντας τον θάνατο σχεδόν 500 στρατιωτών της.

Οι τιμές των υδρογονανθράκων και του αλουμινίου, των οποίων η Ρωσία είναι κύριος εξαγωγέας, εκτινάσσονται στα ύψη, με τις τιμές του πετρελαίου να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Κατάληψη της Χερσώνας

Στις 3 Μαρτίου, Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν την κατάληψη της Χερσώνας από τον ρωσικό στρατό, της πρώτης μεγάλης πόλης που πέφτει υπό τον έλεγχό του.

Στη Μαριούπολη, η κατάσταση «επιδεινώνεται από στιγμή σε στιγμή», σύμφωνα με κάτοικο, ενώ στο Βορρά, το Χάρκιβ βομβαρδίζεται καθόλη τη διάρκεια της νύχτας.

Στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούγονται ισχυρές εκρήξεις. Χιλιάδες γυναίκες και παιδιά κοιμούνται τις τελευταίες νύχτες στο μετρό, που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο αεροπορικών επιδρομών.

Another siren sound in past 10 minutes, a huge explosion was heard not far from the #Kyiv center.#Ukrainepic.twitter.com/przmMB1GFx — Jeyhun Aliyev (@JeyhunAliyev6) March 2, 2022

Νέες συνομιλίες

Λίγο νωρίτερα σήμερα το απόγευμα ξεκίνησαν νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, όπου τελικά οι δυο πλευρές συμφώνησαν σε ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τους αμάχους αλλά και σε τρίτο γύρο συνομιλιών.

Ο Μακρόν δήλωσε νωρίτερα το απόγευμα ότι θεωρεί πως «τα χειρότερα είναι μπροστά μας» μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν, που έγινε με πρωτοβουλία της Μόσχας. Ο Πούτιν γνωστοποίησε μέσω του προέδρου της Γαλλίας «την πολύ μεγάλη του αποφασιστικότητα» στη συνέχιση της επίθεσής του, στόχος της οποίας είναι «να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Ζελένσκι ανέφερε νωρίτερα ότι θέλει να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, που είναι ο «μόνος τρόπος να σταματήσει ο πόλεμος» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, ενώ τόνισε ότι αν πέσει η Ουκρανία, η Ρωσία θα κυνηγήσει χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.