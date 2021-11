Παγκόσμιος συναγερμός για την αφρικανική παραλλαγή - Συνεδριάζει ο ΠΟΥ - Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Ο διευθυντής του Κέντρου Αντιμετώπισης Επιδημιών στη Νότια Αφρική, Τούλιο ντε Ολιβέιρα δήλωσε στους Financial Times ότι «ανησυχεί» και ότι είχε συζητήσει για τη νέα παραλλαγή με αξιωματούχους του ΠΟΥ, οι οποίοι αποφάσισαν να καλέσουν την έκτακτη συνάντηση. Ο ίδιος εκτίμησε ότι περίπου το 90% των νέων κρουσμάτων στην περιοχή του Γκαουτένγκ της Νότιας Αφρικής, που περιλαμβάνει το Γιοχάνεσμπουργκ, προκλήθηκαν από τη νέα παραλλαγή.

Όπως διαμηνύουν οι επιστήμονες οποιαδήποτε νέα παραλλαγή που είναι σε θέση να «ξεφύγει» από τα εμβόλια ή να εξαπλωθεί ταχύτερα από την Delta θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή πρόκληση, καθώς ο κόσμος προσπαθεί να βγει από την πανδημία.

Ο ντε Ολιβέιρα είπε ότι υπήρχαν χαρακτηριστικά στη νέα παραλλαγή που είχαν συσχετιστεί στο παρελθόν με υψηλή μεταδοτικότητα. «Και το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι ποια ακριβώς είναι η επίδραση στα εμβόλια», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΥ, Σούμια Σουαμιναθάν ανέφερε ότι η νέα παραλλαγή είχε «μια σειρά από ανησυχητικές μεταλλάξεις στην πρωτεΐνική ακίδα της».

Η παραλλαγή διαθέτει 32 μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη-ακίδα του κορωνοϊού, που αυτός χρησιμοποιεί για να διεισδύει στα ανθρώπινα κύτταρα και να τα μολύνει και η οποία αποτελεί τον βασικό στόχο των εμβολίων. Όπως είπε ο Πίκοκ, «ο απίστευτα μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη ακίδα υποδηλώνει ότι η παραλλαγή αυτή μπορεί να αποτελεί πηγή πραγματικής ανησυχίας», γι’ αυτό, τόνισε, «πρέπει να παρακολουθείται πάρα πολύ λόγω του τρομερού προφίλ της πρωτείνης ακίδας της». Πρόσθεσε πάντως ότι μπορεί να αποδειχθεί τελικά ότι δεν είναι πολύ μεταδοτική.

The B.1.1.529 variant was first detected in Botswana. Cases have been reported in South Africa and recently in Hong Kong after a traveler arrived from South Africa. These nations are currently on the Philippines' Green List. https://t.co/p1uqAMEK8O