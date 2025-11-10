Παγώνει η Ταϊλάνδη την ειρηνευτική συμφωνία με τη Καμπότζη - Real.gr

Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε σήμερα πως αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη, την οποία συνυπέγραψε στα τέλη Οκτωβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από έκρηξη νάρκης σε παραμεθόρια περιοχή κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο ταϊλανδοί στρατιώτες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Καμπότζης εξέφρασε «έντονη ανησυχία» για την απόφαση που έλαβε η Μπανγκόκ, ενώ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι προχώρησε πρόσφατα σε ναρκοθέτηση περιοχών κατά μήκος των συνόρων με την Ταϊλάνδη.

Η συμφωνία εκεχειρίας έβαλε τέλος σε πέντε ημέρες εχθροπραξιών μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, κατά τις οποίες τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300.000 άμαχοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ο εκπρόσωπος της ταϊλανδικής κυβέρνησης Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Μπανγκόκ αναστέλλει την «κοινή διακήρυξη» – μια αναφορά στο κείμενο της συμφωνίας που υπεγράφη τον Οκτώβριο στη Μαλαισία από τον πρωθυπουργό της Καμπότζης Χουν Μανέτ και τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ, καθώς επίσης από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον μαλαισιανό πρωθυπουργό Ανουάρ Ιμπραήμ.

Στη συμφωνία προβλεπόταν μεταξύ άλλων η απελευθέρωση 18 Καμποτζιανών που κρατούνταν αιχμάλωτοι επί μήνες στην Ταϊλάνδη, ενώ οι αντιμαχόμενες πλευρές συμφωνούσαν σε αποναρκοθέτηση των συνόρων και απόσυρση των βαρέων όπλων από τις παραμεθόριες περιοχές.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός. Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν εξαιρετικά δύσκολη μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία που θα διευθετούσε τη μακροχρόνια αντιπαράθεση των δύο βασιλείων για την οριοθέτηση των συνόρων τους. Οι συγκρούσεις του Ιουλίου ήταν οι φονικότερες από τις εχθροπραξίες της περιόδου 2008-2011 που είχαν ως απολογισμό 28 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.

