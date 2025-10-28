Ο Μαδούρο πάγωσε τη συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο - Real.gr

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανέστειλε τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για την εκμετάλλευση κοιτάσματος φυσικού αερίου, εν είδει αντιποίνων για τον κατάπλου αμερικανικού αντιτορπιλικού στο μικρό αρχιπέλαγος της Καραϊβικής.

«Αντιμέτωπος με τις απειλές της πρωθυπουργού (Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ) να μετατρέψει το Τρίνινταντ και Τομπάγκο σε αεροπλανοφόρο της αμερικανικής αυτοκρατορίας εναντίον της Βενεζουέλας (…) ενέκρινα το προσωρινό μέτρο άμεσης αναστολής της ενεργειακής συμφωνίας», που αφορά μεταξύ άλλων το φυσικό αέριο, ανακοίνωσε ο Μαδούρο σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Παρά το πετρελαϊκό εμπάργκο σε βάρος του Καράκας, στις αρχές Οκτωβρίου οι ΗΠΑ είχαν ανάψει το «πράσινο φως» στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο για την εκμετάλλευση του μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου Dragon – το οποίο εκτιμάται πως ανέρχεται σε 120 δισεκ. κυβικά μέτρα – που βρίσκεται στα θαλάσσια σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Το Τρίνινταντ και Τομπάγκο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στην Καραϊβική και γειτονεύει με τη Βενεζουέλα. Το 20% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και πολλοί ήλπιζαν σε μελλοντικά έσοδα από την κοινή εκμετάλλευση του συγκεκριμένου κοιτάσματος φυσικού αερίου.

Την αναστολή της διμερούς συμφωνίας είχε προτείνει χθες Δευτέρα η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της πρωθυπουργού του Τρίνινταντ και Τομπάγκο. Σε τηλεφωνική της επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ διεμήνυσε ότι η χώρα της δεν θα υποκύψει σε «οποιονδήποτε εκβιασμό από τους Βενεζουελάνους» και δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα για «την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών», υπογράμμισε. «Το μέλλον μας δεν εξαρτάται από τη Βενεζουέλα» και ούτε ποτέ στο παρελθόν συνέβαινε κάτι τέτοιο, συμπλήρωσε.

Οι σχέσεις μεταξύ της Βενεζουέλας και του μικρού αγγλόφωνου γείτονά της έχουν επιδεινωθεί αφότου η Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ ανέλαβε την εξουσία στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο τον Μάιο του 2025. Η Περσάντ-Μπισέσαρ επικρίνει την κυβέρνηση Μαδούρο και έχει ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική και άλλο ένα στον Κόλπο του Μεξικού, επισήμως στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, στοχεύοντας ιδίως τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρό της. Το αντιτορπιλικό USS Gravely κατέπλευσε την Κυριακή στο Πορτ οφ Σπέιν και θα παραμείνει εκεί μέχρι την Πέμπτη στο πλαίσιο ασκήσεων με τις ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον σκαφών τα οποία θεωρούν ότι διακινούν ναρκωτικά, στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Μέχρι σήμερα είναι γνωστά δέκα τέτοια πλήγματα, από τα οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης. Σε ένα από τα πλήγματα, στα μέσα Οκτωβρίου, σκοτώθηκαν δύο πολίτες του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Οι τοπικές αρχές ούτε το διέψευσαν ούτε το επιβεβαίωσαν.

Ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι νόμιμα τα πλήγματα σε διεθνή και ξένα χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν έχουν συλληφθεί ή ανακριθεί.