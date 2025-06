Πακιστάν: 22χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία μιας 17χρονης σταρ του TikTok - Real.gr

Η νεαρή ινφλουένσερ «τον είχε απορρίψει αρκετές φορές» σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η πακιστανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν 22χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σάνα Γιούσαφ, μιας 17χρονης η οποία αριθμούσε σχεδόν 990.000 ακόλουθους στην πλατφόρμα TikTok, επειδή είχε αρνηθεί να απαντήσει σε πολυάριθμα διαδικτυακά αιτήματά του.

Η νεαρή ινφλουένσερ τραυματίστηκε θανάσιμα το βράδυ της Δευτέρας από έναν ένοπλο που είχε θεαθεί να περιφέρεται επί ώρες έξω από το σπίτι της.

«Τον είχε απορρίψει αρκετές φορές. Συνέχισε να προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της, αλλά συναντούσε μονίμως άρνηση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης του Ισλαμαμπάντ, Αλί Νάσιρ Ρίζβι. «Ήταν μια αποτρόπαια και εν ψυχρώ δολοφονία», τόνισε.

Ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας συνελήφθη στην πόλη Φαϊσαλαμπάντ (ανατολικά), όπου είχε καταφύγει.

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, η Σάνα Γιούσαφ – η οποία αναρτούσε βίντεο στα οποία τραγουδούσε ή προωθούσε καλλυντικά – είχε ανεβάσει βίντεο στο οποίο έκοβε τούρτα γενεθλίων. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου έχουν έκτοτε σχολιάσει: «Αναπαύσουν εν ειρήνη» και «Δικαιοσύνη για τη Σάνα».

She thought she was in safe hands.

But in #Pakistan, even your own home becomes your grave.

Our girls don’t die of accidents anymore—they’re executed by a patriarchal mindset we refuse to challenge. @Soniakhan1pak @FearlessWolfess @msafi82 #JusticeForSanaYousaf #SanaYousaf pic.twitter.com/Ow53vVx9Wx

— Shireen Zardari (@ZardariShireen) June 3, 2025