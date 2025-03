Πακιστάν: Αντάρτες ανατίναξαν σιδηροτροχιές και πήραν ομήρους εκατοντάδες επιβαίνοντες σε τρένο - 155 απελευθερώθηκαν - Real.gr

Τουλάχιστον 155 επιβάτες απελευθερώθηκαν από τους 450 και πλέον ανθρώπους που επέβαιναν σε τρένο το οποίο έγινε χθες Τρίτη στόχος επίθεσης βελούχων αυτονομιστών ανταρτών στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, ενώ 27 δράστες σκοτώθηκαν, ανέφεραν σήμερα πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι πακιστανικές δυνάμεις προσπαθούν για πάνω από 20 ώρες να ανακτήσουν τον έλεγχο του τρένου στην περιοχή, όπου ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), η ισχυρότερη οργάνωση βελούχων αυτονομιστών σε αυτή την επαρχία με υπέδαφος πλούσιο σε υδρογονάνθρακες και ορυκτά, ανακοίνωσε πως ανατίναξε σιδηροτροχιές για να σταματήσει το Jaffar Express.

Χθες το μεσημέρι, ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), η ισχυρότερη οργάνωση βελούχων αυτονομιστών, ανακοίνωσε πως σταμάτησε τρένο στο οποίο, σύμφωνα με τους πακιστανικούς σιδηροδρόμους, επέβαιναν πάνω από 450 άνθρωποι, στο επίπεδο της πόλης Σίμπι.

«Ένας αστυνομικός, ένας στρατιώτης κι ένας μηχανοδηγός σκοτώθηκαν», ανέφερε ο Μοχάμεντ Ασλάμ, αξιωματούχος των σιδηροδρόμων στο Μας, χωριό που γειτονεύει με σταθμό ο οποίος μετατράπηκε σε νοσοκομείο εκστρατείας.

Ο απολογισμός αυτός επιβεβαιώθηκε από τον Ναζίμ Φαρούκ, γιατρό σε αίθουσα του σταθμού όπου διακομίζονται τραυματίες.

Φάρμακα και άλλο υλικό μεταφέρονται στον σταθμό, που φυλάσσεται από αστυνομικούς και παραστρατιωτικούς.

Επιβάτες αφηγήθηκαν πως αφέθηκαν ελεύθεροι από βελούχους μαχητές και χρειάστηκε να περπατήσουν για ώρες για να φθάσουν στον επόμενο σταθμό ή σε εμπορευματικό τρένο που τους μετέφερε στο Μας.

Ένας από τους επιβάτες είπε πως είδε κόσμο να «ουρλιάζει και να κλαίει» όταν οι αυτονομιστές πήραν το τρένο. Ακούγονταν «πυρά και εκρήξεις» και οι μαχητές «μας είπαν να βγούμε (…) με παιδιά, κατεβήκαμε» από το τρένο, πρόσθεσε.

Επίσημα οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει ως τώρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μόχσεν Νάκβι διεμήνυσε ότι οι «ανελέητοι» δράστες της επίθεσης, που «άνοιξαν πυρ εναντίον αθώων, δεν αξίζουν καμιά επιείκεια».

«Δεκαέξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν», πρόσθεσε, ενώ πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας έκαναν λόγο για εκτεταμένες «ανταλλαγές πυρών» και 17 «τραυματίες» που νοσηλεύονται. Το νοσοκομείο της Σίμπι τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού χθες μετά το μεσημέρι.

Με ανακοίνωσή του ο BLA επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποίησε εκρηκτικά για να «σταματήσει» το τρένο Jaffar Express.

Σύμφωνα με δημόσιο λειτουργό στη Σίμπι, το τρένο υπέστη την επίθεση χθες περί τις 13:00 (10:00 ώρα Ελλάδας).

Είχε αναχωρήσει από την Κουέτα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλουτσιστάν, με προορισμό την Πεσάβαρ, την πρωτεύουσα της γειτονικής επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα. Το δρομολόγιο διαρκεί κάπου 30 ώρες.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας, το τρένο αναγκάστηκε να σταματήσει λίγο προτού φτάσει σε «σήραγγα που περιβάλλεται από βουνά».

Baloch Army carried out a major attack in Pakistan; BLA took more than 150 passengers hostage, including Army personnels, in the Jaffar Express train going from Quetta.

Six Pakistan Army soldiers were also killed in the Hijack process.#Balochistan #TrainHijack pic.twitter.com/ZjAo2rwX21

— Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) March 11, 2025