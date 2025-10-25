Πακιστάν: Ο υπουργός Άμυνας προειδοποιεί για «ανοικτό πόλεμο» με το Αφγανιστάν αν αποτύχουν οι συνομιλίες - Real.gr

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως το Αφγανιστάν θέλει ειρήνη, όμως η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας σε συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη θα σημαίνει «ανοικτό πόλεμο», μερικές ημέρες αφότου οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός έπειτα από φονικές συνοριακές συγκρούσεις.

Οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα και αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο Κυριακή, είναι η πιο πρόσφατη προσπάθεια του Πακιστάν και του Αφγανιστάν να αποτρέψουν ένα ξανακύλισμα στη βία έπειτα από τις χειρότερες συνοριακές συγκρούσεις αφότου οι ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ το 2021.

Οι συνομιλίες έχουν σκοπό τη δημιουργία μηχανισμού που θα επιβάλει μεγαλύτερη διάρκεια κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε στην Ντόχα.

Ο Καουάτζα Μουχαμάντ Ασίφ δήλωσε πως δεν έχουν σημειωθεί επεισόδια στις τέσσερις με πέντε ημέρες αφότου συμφωνήθηκε, και ότι και ότι αμφότερες οι πλευρές τηρούν την εκεχειρία.

«Έχουμε την επιλογή, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, έχουμε ανοικτό πόλεμο μαζί τους», είπε σε τηλεοπτικές δηλώσεις από το Πακιστάν. «Αλλά είδα ότι θέλουν ειρήνη».

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα όταν το Ισλαμαμπάντ απαίτησε από τους ταλιμπάν να πατάξουν τους ισλαμιστές που όπως λέει επιτίθενται στο Πακιστάν από καταφύγια μέσα στο Αφγανιστάν.

Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην άλλη πλευρά των συνόρων και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σφοδρά πυρά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να κλείσουν σημαντικά συνοριακά σημεία διέλευσης τα οποία παραμένουν κλειστά.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε μαχητές που θέτουν στο στόχαστρο πακιστανικές δυνάμεις. Οι ταλιμπάν αρνούνται τις κατηγορίες και λένε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Πακιστάν παραβιάζουν την κυριαρχία του Αφγανιστάν.