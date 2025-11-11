Πακιστάν: Οκτώ τραυματίες σε έκρηξη έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ - Real.gr

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη έξω από δικαστικό μέγαρο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο ίδιος.

«Ερευνούμε τι είδους έκρηξη ήταν αυτή. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Θα είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αφότου θα έχουμε λάβει την αναφορά από την εγκληματολογική μας ομάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η έκρηξη συνέβη κοντά στην είσοδο του περιφερειακού δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, όπου συνήθως βρίσκονται πολλοί διάδικοι.