Πακιστάν: Οκτώ τραυματίες σε έκρηξη έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ - Real.gr

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη έξω από δικαστικό μέγαρο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.
Κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο ίδιος.
«Ερευνούμε τι είδους έκρηξη ήταν αυτή. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Θα είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αφότου θα έχουμε λάβει την αναφορά από την εγκληματολογική μας ομάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.
Η έκρηξη συνέβη κοντά στην είσοδο του περιφερειακού δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, όπου συνήθως βρίσκονται πολλοί διάδικοι.