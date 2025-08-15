Quantcast
Πακιστάν: Στους 200 ανέρχονται οι νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες από καταρρακτώδεις βροχές - Real.gr
real player

Πακιστάν: Στους 200 ανέρχονται οι νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες από καταρρακτώδεις βροχές

20:45, 15/08/2025
Πακιστάν: Στους 200 ανέρχονται οι νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες από καταρρακτώδεις βροχές

ΠΗΓΗ: EPA/HANIFULLAH KHAN

Οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν το βόρειο Πακιστάν έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 194 ανθρώπους σε 24 ώρες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 500.

Τουλάχιστον 180 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Εννέα άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ, ενώ πέντε έχασαν τη ζωή τους στην τουριστική περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved