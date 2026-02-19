Πακιστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί σε κατάρρευση κτιρίου στο Καράτσι - Real.gr

Η κατάρρευση κτιρίου που προκλήθηκε από έκρηξη στην πόλη του Καράτσι (νότια) στο Πακιστάν προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιά, τη στιγμή που οικογένειες ετοιμάζονταν να γευματίσουν πριν από το ξημέρωμα κατά την πρώτη ημέρα του Ραμαζανιού, δήλωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεκαέξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της περιφερειακής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Χασάν Χαν. Το τριώροφο κτίριο, που βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένο προάστιο, κατάρρευσε για «άγνωστους» λόγους, δήλωσε.

«Προφανώς υπήρξε έκρηξη λόγω αερίου, αλλά η έρευνα θα δείξει τι ακριβώς συνέβη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νασράλα Αμπάσι, αξιωματούχος των δημοτικών αρχών. Η έκρηξη έγινε γύρω στις 04.00 τοπική ώρα.

⚡️A multi-storey building collapsed in Pakistan, killing 16 people and trapping several others.

According to the Times of India, a six-story residential building collapsed in Karachi, killing 16 people and injuring 13. pic.twitter.com/aCtQaSgkmC — IMPARTIAL INSIGHTS 🎙️ (@256SYS) July 5, 2025

Την περασμένη χρονιά, στις 27 Ιουλίου, η κατάρρευση κτιρίου σε άλλη φτωχή συνοικία στο Καράτσι είχε στοιχίσει τη ζωή σε 27 ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 10 ανθρώπων.

Στο Πακιστάν δεν είναι ασυνήθιστες οι καταρρεύσεις σε στέγες και κτίρια, κυρίως λόγω των ανεπαρκών κανόνων ασφαλείας και της κακής ποιότητας κατασκευαστικών υλικών στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας που έχει πάνω από 240 εκατ. κατοίκους.

Μόνο στο Καράτσι, περίπου 600 κτίρια έχουν κριθεί επικίνδυνα από την κυβέρνηση.

Η πόλη έχει πάνω από 20 εκατ. κατοίκους και είναι γνωστή για την κακή ποιότητα των κατασκευών, τις παράνομες επεκτάσεις και τις πεπαλαιωμένες υποδομές, εκτός των προβλημάτων του υπερπληθυσμού και της χαλαρής εφαρμογής του οικοδομικού κανονισμού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP – Reuters – dpa