Πακιστάν: Τουλάχιστον 32 νεκροί από σφοδρές βροχοπτώσεις και ξαφνικές πλημμύρες τις τελευταίες τρεις ημέρες - Real.gr

Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 32 άνθρωποι, οι μισοί εξ αυτών παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε ξαφνικές πλημμύρες ή σε καταρρεύσεις σπιτιών εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων από τότε που ξεκίνησε, την Τετάρτη, η εποχή των μουσώνων, έγινε σήμερα γνωστό από τις υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών.

Στην επαρχία Κιμπερ-Πανκτούνκβα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, «ξαφνικές πλημμύρες και καταρρεύσεις στεγών είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 άνθρωποι, εκ των οποίων οκτώ παιδιά», ανέφερε η τοπική Αρχή διαχείρισης καταστροφών.

Η αρχή πρόσθεσε πως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ «56 σπίτια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων έξι καταστράφηκαν ολοσχερώς».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 13 από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, βρίσκονταν στην κοιλάδα Σουάτ, όπου, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, από τη στιγμιαία πλημμύρα ενός ποταμού παρασύρθηκαν οικογένειες που βρίσκονταν στις όχθες του.

15 members of a family hailing from Sialkot, Punjab were swept away in the Swat River due to flood in Mingora, Swat. #mingora#swat #pakistan #flood pic.twitter.com/fN5W3ni576

