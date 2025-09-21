Πακιστάν: Τρία πτώματα διεμφυλικών γυναικών ανακαλύφθηκαν στη χώρα - Real.gr

Η αστυνομία του Πακιστάν ανακάλυψε σήμερα τα «γαζωμένα με σφαίρες» πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών στην άκρη ενός δρόμου.

«Βρέθηκαν τα γαζωμένα με σφαίρες πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζάβεντ Άχμεντ Άμπρο, αξιωματούχος της αστυνομίας του Καράτσι. «Εξακολουθούμε να προσπαθούμε να τα ταυτοποιήσουμε», δήλωσε ακόμα προσθέτοντας ότι είναι ακόμα «πολύ νωρίς για να ξέρουμε το κίνητρο αυτών των φόνων».

Τα πτώματα ανακαλύφθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συνοικία Μέμον Γκοθ του Καράτσι.

Ο επικεφαλής της επαρχίας Σιντ έδωσε εντολή στην αστυνομία «να συλλάβει αμέσως τους δολοφόνους». «Τα διεμφυλικά πρόσωπα αποτελούν ένα ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας και οφείλουμε όλοι να τα αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια και σεβασμό», πρόσθεσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για ανησυχητική αύξηση της βίας με στόχο τα διεμφυλικά άτομα στο Πακιστάν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ