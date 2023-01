Πακιστάν: 51 νεκροί, εκ των οποίων οι 49 παιδιά, από το ναυάγιο πλοιαρίου σε μια λίμνη

Τα σωστικά συνεργεία, με τη βοήθεια 25 δυτών, επιχειρούσαν επί τρεις ημέρες να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες στη λίμνη Τάντα Νταμ, κοντά στο Κοχάτ της επαρχίας Χιμπέρ Παχτούνκουα. Ένας εκπαιδευτικός και ο χειριστής του πλοιαρίου έχασαν επίσης τη ζωή τους, ανέφερε ο Φαζάλ Ναΐμ, ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας. «Το πλοιάριο ανατράπηκε, ήταν υπερφορτωμένο, μπορούσε να μεταφέρει το πολύ 20-25 ανθρώπους», εξήγησε.

1122 did not reach on time. There were no lifeguards around. Later, a team of lifeguards was called from Peshawar to conduct the rescue mission.

Distance from Peshawar to Tanda Dam Kohat is roughly 80kms, that takes almost 2 hrs to reach. https://t.co/lnHayf1OKx