Πακιστάν: Αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Στους 24 οι νεκροί, 450 τραυματίες

"Η κατάσταση αρχίζει σιγά σιγά να εξομαλύνεται, τώρα έχει μειωθεί ο πανικός των ανθρώπων, αν και τη νύχτα έγινε αισθητός και ένας μετασεισμός", δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Σάρνταρ Γκουλφάραζ Χαν.

Οι μεγαλύτερες ζημιές προκλήθηκαν σε χωριά στα οποία κατέρρευσαν παλιά σπίτια, πρόσθεσε ο Χαν.

Powerful 5.8 magnitude earthquake jolts #Pakistan-run #Kashmir, killing at least 22 people and injuring over 700 pic.twitter.com/04CrEa7kqx