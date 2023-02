Πακιστάν: Αιματηρή επίθεση των Πακιστανών Ταλιμπάν σε συγκρότημα της αστυνομίας στο Καράτσι - Τουλάχιστον επτά οι νεκροί

Ένοπλοι επιτέθηκαν σε ένα συγκρότημα που αποτελείται από πολλά κυβερνητικά κτίρια και κατοικίες που στεγάζουν εκατοντάδες αστυνομικούς και τις οικογένειές τους.

«Μουτζαχεντίν επιτέθηκαν στα κεντρικά της αστυνομίας στο Καράτσι», είπε ένας εκπρόσωπος της Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν (TTP), των Πακιστανών Ταλιμπάν, σε μήνυμα στο WhatsApp που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Είναι δική μας επίθεση αυτοκτονίας. Θα δώσουμε λεπτομέρειες αργότερα», ανέφεραν οι Πακιστανοί Ταλιμπάν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa με μήνυμά τους.

Οι δυνάμεις ασφαλείας ανακατέλαβαν το συγκρότημα μετά από αρκετές ώρες και σκότωσαν τρεις μαχητές, δήλωσε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταδρομείς της αστυνομίας και μια ομάδα εξουδετέρωσης βομβών εισήλθαν στο κτίριο και μια επιχείρηση ασφαλείας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στην επίθεση των ενόπλων Ταλιμπάν, τόνισε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μια τεράστια έκρηξη ακούστηκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα μετά από μια σειρά εκρήξεων μετά την πρώτη επίθεση. Ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής Ιρφάν Μπαλόχ δήλωσε στο Reuters ότι ενδέχεται να υπήρχαν έως και 30 αστυνομικοί μέσα στο τμήμα τη στιγμή της επίθεσης.

Ο Μουράντ Αλί Σαχ, επικεφαλής υπουργός της επαρχίας Σινδ, της οποίας πρωτεύουσα είναι το Καράτσι, είπε σε δημοσιογράφους ότι δύο φερόμενοι ως τρομοκράτες, ένας αστυνομικός και ένας πολιτικός υπάλληλος σκοτώθηκαν στη σφοδρή ανταλλαγή πυρών.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και παραστρατιωτικοί και ένας εργαζόμενος διάσωσης, τραυματίστηκαν από τα πυρά.

Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι ένας τρίτος τρομοκράτης ανατινάχθηκε για να αποφύγει τη σύλληψη στον τέταρτο όροφο του κτιρίου.

Επικαλούμενος διάφορους αξιωματούχους της αστυνομίας, ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Geo News μετέδωσε ότι πέντε έως έξι δράστες έφτασαν στο συγκρότημα με αυτοκίνητο και χρησιμοποίησαν την πίσω είσοδο για να εισβάλουν στο κτίριο.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση αυτοκτονίας στις 30 Ιανουαρίου εναντίον τεμένους που βρίσκεται στο αρχηγείο της αστυνομίας της Πεσαβάρ (βορειοδυτικά), κατά την οποία σκοτώθηκαν 83 αστυνομικοί και ένας πολίτης.

«Χρησιμοποίησαν μια ρουκέτα στην πύλη εισόδου του συγκροτήματος, είπε ο υπουργός Εσωτερικών Ράνα Σαναουλάχ στο Samaa TV.

Γύρω στις 22:30 τοπική ώρα (19:30 ώρα Ελλάδας), ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε δύο δυνατές εκρήξεις που ακολούθησαν σφοδρές ανταλλαγές πυροβολισμών.

«Είναι ένα τετραώροφο κτίριο. Η αστυνομία και οι (παραστρατιωτικοί) φύλακες έχουν καθαρίσει τους πρώτους τρεις ορόφους και πλησιάζουν τον τέταρτο», δήλωσε ο επικεφαλής της επαρχιακής κυβέρνησης Μουράτ Αλί Σαχ στο Ary News λίγο νωρίτερα.

«Οι άνθρωποι που βγήκαν από το κτίριο είπαν ότι ένας αστυνομικός και ένας υπάλληλος που εργαζόταν μέσα στις εγκαταστάσεις σκοτώθηκαν», πρόσθεσε.

«Εκτός αυτών, έξι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο φύλακες. Ο ένας είναι σοβαρά τραυματισμένος», είπε.

