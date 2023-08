Πακιστάν: Δύο παιδιά απεγκλωβίστηκαν από τελεφερίκ που κινδυνεύει να πέσει από ύψος 274 μέτρων - Βίντεο

Επτά μαθητές και ένας δάσκαλος εγκλωβίστηκαν στον αναβατήρα γύρω στις 7.00 τοπική ώρα (5.00 ώρα Ελλάδας) ενώ πήγαιναν στο σχολείο σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή στην Μπαταγκράμ, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια του Ισλαμαμπάντ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δύο παιδιά έχουν τώρα διασωθεί, δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης και περιφερειακός αξιωματούχος. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες.

Το τελεφερίκ ακινητοποιήθηκε στη μέση της διαδρομής πάνω από ένα φαράγγι βάθους 274 μέτρων, όταν έσπασε ένα από τα δύο καλώδια που το κρατούσαν, δήλωσε στο Reuters ο Σαρίκ Χατάκ, αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.

Η επιχείρηση διάσωσης είναι περίπλοκη εξαιτίας, όχι μόνο των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, αλλά και λόγω του ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι έλικες του ελικοπτέρου να αποσταθεροποιήσουν ακόμη περισσότερο τον αναβατήρα, εξήγησε ο ίδιος.

