Πακιστάν: Έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια 160 εκατ. δολαρίων - 1.136 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Δεκάδες εκατομμύρια Πακιστανοί δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις χειρότερες βροχές του μουσώνα των τριών τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο 1.136 ανθρώπων, παρέσυραν αναρίθμητα σπίτια και κατέστρεψαν γεωργικές εκτάσεις ζωτικής σημασίας που επηρεάζουν 33 εκατομμύρια ανθρώπους.

I'm deeply saddened to see the affected victoms of the deadly flood in Pakistan ???? I strongly urge to the World to help those innocent families and victoms of this disaster #FloodsinPakistan#Flood2022#Pakistan#Akcentpic.twitter.com/tBe05RXMwQ