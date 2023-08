Πακιστάν: Ένοπλοι φρουρούν χριστιανούς πολίτες μετά την πυρπόληση εκκλησιών από μουσουλμανικό όχλο

Οι ταραχοποιοί ζητούσαν να τους παραδοθούν οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν διαφύγει από τα σπίτια τους.

Οι κάτοικοι είπαν πως χιλιάδες μουσουλμάνοι με επικεφαλής τοπικούς ιερωμένους κρατούσαν σιδηρολοστούς, μπαστούνια, μαχαίρια και στιλέττα στη διάρκεια των ταραχών.

Σε δήλωση της επαρχιακής κυβέρνησης αναφέρεται πως παραστρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν για να συνδράμουν την αστυνομία στον έλεγχο της κατάστασης.

Τα στρατεύματα έχουν αποκλείσει το χριστιανικό οικισμό, κλείνοντας όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου με συρματοπλέγματα, σύμφωνα με εικονολήπτη της τηλεόρασης του Ρόιτερς.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, που πιστεύεται ότι συμμετείχαν στις ταραχές, έχουν συλληφθεί, αναφέρεται στη δήλωση της επαρχιακής κυβέρνησης, στην οποία προστίθεται πως έχει διαταχθεί έρευνα για το επεισόδιο.

This is the real face of Islamic Republic of #Pakistan, a country of extremists and terrorists.

A local #Christian family in Jaranwala, Faisalabad, Punjab has been accused of #blasphemy by local Muslims. Now local Muslims have attacked a #church and are destroying it. pic.twitter.com/DxEamRiVhC