Πακιστάν: Έντεκα άνθρωποι ποδοπατήθηκαν και σκοτώθηκαν σε κέντρο διανομής τροφίμων στο Καράτσι

Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε γυναίκες και τρία παιδιά. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Το δυστύχημα έγινε σε ένα εργοστάσιο, όπου μια φιλανθρωπική οργάνωση είχε οργανώσει έναν χώρο διανομής τροφίμων.

This is a matter of concern for every Pakistani, because our people do not deserve this humiliation at all.

.#PakistanEconomicCrisis#Pakistan#PakistanUnderFasicsmpic.twitter.com/au63GR61vr