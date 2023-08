Πακιστάν: Η συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης των οκτώ εγκλωβισμένων σε τελεφερίκ που κρεμόταν πάνω από φαράγγι - ΒΙΝΤΕΟ

Μέλη των πακιστανικών ειδικών δυνάμεων χρησιμοποίησαν στη συνέχεια το καλώδιο από το οποίο κρεμόταν η καμπίνα ως εναέρια τροχαλία για να σώσουν τους υπόλοιπους εγκλωβισμένους.

Pakistan Army during the rescue operation in #Battagaram@OfficialDGISPR#PakistanArmy#SSG#ISPRpic.twitter.com/vhHpXVAbFB