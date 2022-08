Πακιστάν: Η χώρα θα χρειαστεί διεθνή οικονομική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των πλημμυρών

Οι ασυνήθιστα ισχυρές βροχοπτώσεις κατά την περίοδο του μουσώνα προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες στον βορρά και τον νότο της χώρας, πλήττοντας περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.000.

I urge international community to help #Pakistan in one of the worst natural calamities to hit the country. Millions of people are homeless across #Sindh#Balochistan and #SouthPunjab due to floods and in need of tents, packaged food and medicines #FloodsInPakistanpic.twitter.com/1z3iil5bJe