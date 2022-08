Πακιστάν: Οι αρχές κινητοποιούν όλα τα μέσα για να φτάσουν στους ανθρώπους που αποκλείστηκαν από τις πλημμύρες - BINTEO

Το ένα τρίτο του Πακιστάν έχει βυθιστεί κάτω από τα νερά και 1.191 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τεράστιες αγροτικές εκτάσεις, κρίσιμης σημασίας για την οικονομία της χώρας, έχουν πλημμυρίσει, τα σπαρτά καταστράφηκαν και πάνω από ένα εκατομμύριο σπίτια υπέστησαν τεράστιες ζημιές ή χάθηκαν εντελώς μέσα στα νερά.

«Το Πακιστάν πλημμυρίζει οδύνη. Ο πακιστανικός λαός αντιμετωπίζει έναν κατακλυσμικό μουσώνα», είπε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάνοντας έκκληση για τη συγκέντρωση 160 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα στήριξης του πληθυσμού τους επόμενους έξι μήνες.

A poor dog left stranded and trapped in a store just got lucky when random passersby noticed him just before he was about to drown in the flood waters in Nowshera Pak.

The humanity, the collective good & kindness of our people has increased many folds in the current crisis.

