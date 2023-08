Πακιστάν: Παιδιά εγκλωβίστηκαν σε τελεφερίκ πάνω από φαράγγι - Η δραματική επιχείρηση διάσωσης - ΒΙΝΤΕΟ

"Ένα καλώδιο του αναβατήρα έσπασε με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβιστεί κόσμος 274 μέτρα πάνω από το έδαφος", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών του Πακιστάν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ελικόπτερο του στρατού μετέβη στην περιοχή για να επιχειρήσει διάσωση αφού απέτυχαν οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της ζημιάς.

Ο ανοιχτός εναέριος αναβατήρας σταμάτησε στα μισά της διαδρομής πάνω από ένα φαράγγι και κρέμεται από ένα και μοναδικό καλώδιο όταν έσπασε το δεύτερο, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος διάσωσης, ο Σαρίκ Ριάζ Χατάκ.

Η επιχείρηση διάσωσης είναι περίπλοκη εξαιτίας, όχι μόνο των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, αλλά και λόγω του ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι έλικες του ελικοπτέρου να αποσταθεροποιήσουν ακόμη περισσότερο τον αναβατήρα, εξήγησε ο ίδιος.

Ένα ελικόπτερο πραγματοποίησε ήδη πτήση κατόπτευσης και στη συνέχεια επέστρεψε ενώ σύντομα θα μεταβεί στην περιοχή άλλο ελικόπτερο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών στο βόρειο Πακιστάν χρησιμοποιούν συχνά αναβατήρες για να μετακινούνται από το ένα χωριό στο άλλο.

Οι κάτοικοι, που διαχειρίζονται μόνοι τους το τελεφερίκ, έπρεπε να καταφύγουν στα μεγάφωνα των τζαμιών για να ειδοποιήσουν τους υπαλλήλους στην άλλη πλευρά της κοιλάδας, σε αυτή την περιοχή χωρίς δρόμο ή γέφυρα.

Η καμπίνα, ανοιχτή στις δύο πλευρές, βρισκόταν ήδη στον αέρα για σχεδόν τέσσερις ώρες όταν το στρατιωτικό ελικόπτερο έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με εικόνες από τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

«Είμαστε κολλημένοι στον ουρανό για σχεδόν πέντε ώρες», είπε τηλεφωνικά στο Geo News ένας άνδρας μέσα στην καμπίνα ονόματι Γκουλφράζ.

#BREAKING: #Battagram: chair lift rescue operation is going on by #PakArmy rescue operation team, commando from helicopter has taken an access to the chair lift very skillfully. We are praying ?? for the life & successful operation ??#Battagram#chairlift#Pakistan#????_?????pic.twitter.com/rP4tCWL902