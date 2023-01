Πακιστάν: Στους 61 οι νεκροί από επίθεση βομβιστή καμικάζι μέσα σε τέμενος

«Μέχρι στιγμής, έχουμε περισυλλέξει 61 πτώματα και 60 τραυματίες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Δεκάδες άλλοι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε άλλα νοσοκομεία της πόλης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχαμάντ Ασίμ Χαν από το νοσοκομείο Lady Reading στην Πεσαβάρ.

Το τέμενος βρίσκεται μέσα σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα το οποίο περιλαμβάνει το αρχηγείο της επαρχιακής αστυνομικής δύναμης και ένα τμήμα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα της προσευχής σε αυτό το εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο της πόλης, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αφγανιστάν. Η επίθεση ώθησε την κυβέρνηση να θέσει ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού.

«Ήταν μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας», δήλωσε στο Reuters ο αρχηγός της αστυνομίας της Πεσαβάρ, ο Ιτζαζ Χαν. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 176 τραυματίστηκαν, είπε, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το τέμενος ήταν γεμάτο με έως και 400 πιστούς τη στιγμή της έκρηξης τόνισε, λέγοντας ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι αστυνομικοί.

Bomb blast after prayer in the mosque in the area of ??police line in #Peshawar, #Pakistan! More than 40 dead, 150 injured! A man offering prayers blew himself up in a suicide attack! Where is the peace in 57 Islamic countries? +#Peshawarblastpic.twitter.com/3NMUJ0xYKb