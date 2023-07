Πακιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε προεκλογική συγκέντρωση - Στους 54 οι νεκροί

Η επίθεση κόστισε τη ζωή σε 54 ανθρώπους, οι μισοί εκ των οποίων ανήλικοι, ανέφερε σήμερα η αστυνομία, σε νεότερο απολογισμό.

Η τζιχαντιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης με ανακοίνωση που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Telegram.

Bomb blast in #Bajaur at a #JUI-F convention has killed at least 40 and injured at least 150 people. #BajaurBlasthttps://t.co/MOIFm0gcGS