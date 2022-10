Πακιστάν: Τουλάχιστον 17 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο

BREAKING: Passenger bus traveling from Karachi to Punjab caught fire near Nooriabad, Reportedly, ten passenger died in the tragic incident. Rescue operation is underway and there is no conclusive information regarding injured passenger, informed SHO, Nooriabad, #Karachi pic.twitter.com/7Uj2fD6vxQ

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί, ωστόσο η πακιστανική αστυνομία ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος του λεωφορείου και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Ορισμένοι επιβάτες πήδηξαν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν από τις φλόγες που τύλιξαν το όχημα.

A fire broke out in a coach near Nooriabad on M-9 Motorway. Bus was carrying passengers from #Karachi to Khairpur. More then dozen dead bodies recovered so far. Several injured. pic.twitter.com/EVJcrVn3vh