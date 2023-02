Πακιστάν: Τουλάχιστον 2 νεκροί από την εισβολή ενόπλων ισλαμιστών σε αστυνομικό τμήμα στο Καράτσι

Ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνομίας πήραν θέσεις κοντά στο τμήμα και όλα τα φώτα στην περιοχή έσβησαν. Η αστυνομία ανέφερε στο Reuters πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από την εν εξελίξει επίθεση.

Πλάνα που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo News δείχνουν δεκάδες αστυνομικούς και παραστρατιωτικούς να αποκλείουν το συγκρότημα, το οποίο στεγάζει πολλά γραφεία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου της αστυνομίας της πόλης.

Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι άκουσαν μια ισχυρότατη έκρηξη μέσα από τις εγκαταστάσεις. Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι σφοδροί πυροβολισμοί συνεχίζονται μεταξύ της αστυνομίας και των επιτιθέμενων. Δεκάδες αστυνομικοί και πολίτες φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί σε διαφορετικούς ορόφους του πενταώροφου κτιρίου.

Η ισλαμιστική οργάνωση Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν (TTP) ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης με μήνυμα που έστειλε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της οργάνωσης.

«Είναι δική μας επίθεση αυτοκτονίας. Θα δώσουμε λεπτομέρειες αργότερα», ανέφεραν οι Πακιστανοί Ταλιμπάν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa με μήνυμά τους.

«Δεν μπορώ να πω ακριβώς πόσοι τρομοκράτες έχουν εισέλθει στο κτίριο, αλλά υπάρχουν εκεί μέσα τουλάχιστον πάνω από πέντε», δήλωσε στο Reuters ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής Ιρφάν Μπαλόχ. Ο ίδιος είπε ότι ενδέχεται να υπήρχαν έως και 30 αστυνομικοί μέσα στο τμήμα τη στιγμή της επίθεσης.

Freedom Fighters Attack #Karachi Police HQs In Shahrae Faisal K¡lling Police Taking 60 Hostages & Are Now Enjoying Fantastic Tea With Them ????????#Pakistan#PakistanArmy#TTP#Taliban#Baloch#BNA#Zaman_Park#ImranKhan#PSL#PZvMS#India#ShivSena#EknathShinde#PKMKB#IPL2023pic.twitter.com/3nRKB6dCtT