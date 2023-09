Πακιστάν: Τουλάχιστον 57 νεκροί από τις εκρήξεις σε δύο τεμένη

Η πρώτη έκρηξη, στη νοτιοδυτική επαρχία του Μπαλουτσιστάν, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 52 άνθρωποι, σύμφωνα με τον Αμπντούλ Ρασίντ, αξιωματούχο των περιφερειακών υπηρεσιών υγείας.

«Ο βομβιστής πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του κοντά σε όχημα της αστυνομίας, σε κοντινή απόσταση από το Τέμενος Μαντίνα, όπου συγκεντρωνόταν κόσμος», προσέθεσε ο Μουνίρ Άχμεντ, υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας.

Η δεύτερη έκρηξη, στη γειτονική βορειοδυτική επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα, στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους. Προκάλεσε την κατάρρευση της οροφής του τεμένους, σύμφωνα με το δίκτυο Geo News, με αποτέλεσμα 30 με 40 άνθρωποι να εγκλωβιστούν στα χαλάσματα.

A second explosion has taken place in Pakistan - at a mosque near Peshawar City

At least 50 people have been killed and more than 50 injured following an earlier suicide attack in Balochistanhttps://t.co/kyIgjyu3HGpic.twitter.com/050VDPIxnA