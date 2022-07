Πακιστάν: Τουλάχιστον 77 νεκροί από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι μουσώνες

"Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για εθνική τραγωδία", είπε η Σέρι Ρεχμάν σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε ότι ο απολογισμός αυτός αφορά την περίοδο από τις 14 Ιουνίου που ξεκίνησαν οι μουσώνες.

Balochistan government has declared the provincial capital Quetta a calamity-hit district after two-day heavy rainfall killed at least 25 people and injured dozens others across the province.

"Όταν οι πολίτες χάνουν τη ζωή τους με αυτό τον τρόπο, δεν είναι μικρό πράγμα...Είναι μόνο η αρχή. Πρέπει να προετοιμαστούμε γι'αυτό", πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία του νοτιοδυτικού Βελουχιστάν (Μπαλουτσιστάν), όπου 39 άνθρωποι πνίγηκαν ή έπαθαν ηλεκτροπληξία από στύλους ηλεκτροδότησης που έπεσαν.

Devastation in #Quetta after rain.

Resulting horror for animals and humans both can be seen in video.

Note that this water can be easily managed if #Balochistan gov pays attention. But the nawabs who run it are enjoying the same rain in their farmhouses.

Meanwhile qta is a wreck pic.twitter.com/PVUCLdDwdM