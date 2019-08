Πακιστάν: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά της απόφασης της Ινδίας να άρει το ειδικό καθεστώς για το Κασμίρ - Ενας νεκρός

Στο Ισλαμαμπάντ χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από κυβερνητικά κτίρια, ενώ ο πρωθυπουργός Ίμραν Χαν εκφώνησε ομιλία προς το έθνος, δεσμευόμενος να συνεχίσει τη μάχη για το Κασμίρ μέχρι αυτό να «απελευθερωθεί».

Thousands gather in the capital #Islamabad and across #Pakistan on Prime Minister @ImranKhanPTI 's call to show solidarity with people of #Kashmir

What a brilliant idea this #KashmirHour was!

Very loud message from people of Pakistan to the world #PakistanStandsWithKashmirpic.twitter.com/Il789xoZIq