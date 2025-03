Πακιστανοί μαχητές λένε ότι σκότωσαν 50 ομήρους μετά την πειρατεία τρένου - Real.gr

Οι πακιστανικές δυνάμεις προσπαθούσαν για ώρες να ανακτήσουν τον έλεγχο του τρένου.

Πακιστανοί μαχητές δήλωσαν σήμερα ότι σκότωσαν 50 ομήρους μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες Τρίτη σε τρένο που μετέφερε περισσότερους από 400 επιβάτες, τους οποίους οι μαχητές έπιασαν ομήρους.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον απολογισμό αυτό των νεκρών.

Δεκάδες Βελούχοι αυτονομιστές ανατίναξαν χθες σιδηροτροχιές για να σταματήσουν το τρένο Jaffar Express, πιάνοντας εκατοντάδες επιβαίνοντες ομήρους στην επαρχία Μπαλουτσιστάν στο νοτιοδυτικό Πακιστάν.

Οι πακιστανικές δυνάμεις προσπαθούσαν για ώρες να ανακτήσουν τον έλεγχο του τρένου.

Due to lack of Planes in Pakistan, Balochistan freedom fighters had to hijack a train 😂#TrainHijack #Pakistan #PakistanArmy #Balochistan #BalochLiberationArmy #Train #PakistanTrainHijack pic.twitter.com/UjA6FmNJ5V

— Sumit Jaiswal 🇮🇳 (@sumitjaiswal02) March 11, 2025