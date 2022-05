Παλαιστίνη: Ένας 15χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε κοντά στη Βηθλεέμ

Ο Ζαΐντ Μοχάμεντ Γουνέιμ είχε τραυματιστεί σοβαρά από σφαίρες στην πλάτη και τον λαιμό και υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Another crime by Israeli Occupation Forces#IOF Murders 14-year-old #Palestinian Child - Zaid Muhamnad Saed Ghuneim in the Village of Al Khadir near #Bethlehem#Justice and #Freedom for #Palestine ???? pic.twitter.com/jDjEqePX3i