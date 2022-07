Παλαιστίνη: Υπέκυψε στα τραύματά του ένας 17χρονος που πυροβολήθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες

Ο Κάμελ Αλάουναχ, 17 ετών, υπέκυψε στα τραύματα που έφερε «στην κοιλιακή χώρα και στο χέρι». Ισραηλινοί στρατιώτες τον πυροβόλησαν στην πόλη Τζενίν, στη βόρεια Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε ότι «ένας ύποπτος εκτόξευσε εμπρηστική βόμβα εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών» στο χωριό Τζάμπα, κοντά στην Τζενίν. «Οι στρατιώτες πυροβόλησαν με πραγματικές σφαίρες τον ύποπτο και τον τραυμάτισαν», πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Press coverage: "The first moments after the announcement of the death of the young man, Kamel Alawneh, as a result of being shot by the occupation in the town of Jaba, south of #Jenin." pic.twitter.com/TCCSIcE4LM