Παλαιστίνια σύζυγος στελέχους της Χαμάς υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη υπό κράτηση στο Ισραήλ

«Η πρώην κρατούμενη Ουάφα Τζαράρ, 50 ετών, από την Τζενίν (...) πέθανε χθες Δευτέρα το πρωί στο νοσοκομείο Αβικέννα της Τζενίν εξαιτίας των πολύ σοβαρών τραυμάτων που υπέστη κατά τη διάρκεια της κράτησής της», ανακοίνωσε η Επιτροπή Φυλακισμένων, οργανισμός υπαγόμενος στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως εξετάζει το ζήτημα.

Η Ουάφα Τζαράρ, σύζυγος στελέχους της Χαμάς στην Τζενίν, στη βόρεια Δυτική Όχθη, είχε συλληφθεί την 21η Μαΐου.

Wafaa Nayef Zahdi Jarar, a Palestinian woman who had been taken captive by the Zionist regime two months ago, was martyred under harsh torture in regime’s prisons while losing both of her legs. pic.twitter.com/LGlzpecuHv